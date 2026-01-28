Леонардо ди Каприо влезе в елитния клуб на актьорите с най-много номинации за БАФТА за главна роля

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Леонардо ди Каприо се изравни с големи имена на киното като Даниъл Дей-Луис, Майкъл Кейн и Лорънс Оливие по брой номинации за най-добър актьор на наградите БАФТА, пише "Варайъти".

Ди Каприо е най-новото попълнение в елитния клуб на актьорите, получили рекордните седем номинации за главна мъжка роля.

За никого не беше изненада при обявяването на номинациите днес, че Леонардо ди Каприо се нареди сред претендентите за водещата британска кинонаграда. Той е номинаран за най-добър актьор за изпълнението си в наситената с екшън черна комедия "Битка след битка" на режисьора Пол Томас Андерсън.

Предишните номинации за БАФТА на Ди Каприо за главна мъжка роля са за "Авиаторът", "От другата страна", "Вълкът от Уолстрийт", "Завръщането", която му донесе и награда в тази категория, "Имало едно време в Холивуд" и "Не поглеждай нагоре".

Само шестима други актьори са постигнали това - Даниъл Дей-Луис, Майкъл Кейн, Лорънс Оливие, Джак Лемън, Питър Финч и Дъстин Хофман. На 51 години Леонардо ди Каприо е най-младият, достигнал този брой номинации. Хофман е на 52, когато е номиниран за ролята си в "Рейнман".

В родината си САЩ, където беше номиниран за "Оскар" миналата седмица за "Битка след битка", актьорът вече има седем номинации за главна мъжка роля, плюс една за поддържаща за "Защо тъгува Гилбърт Грейп". Ди Каприо спечели първия си актьорски "Оскар" за "Завръщането", припомня изданието.

По отношение на номинациите за БАФТА, постижението на Леонардо ди Каприо, Лорънс Оливие, Майкъл Кейн и останалите актьори с по седем номинации "бледнее" пред това на Мерил Стрийп, която е номинирана за главна женска роля рекордните 12 пъти, съобщава БТА.

Стрийп има общо 15 номинации в актьорските категории на БАФТА, като по този показател се изравнява с британската актриса Джуди Денч. Денч има най-много награди на Британската академия за кино и телевизия - шест.

Наградите БАФТА ще бъдат раздадени на 22 февруари на церемония в Лондон. Водещ на шоуто ще бъде Алън Къминг.