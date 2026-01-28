ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как ще променят движението за камионите по п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22177543 www.24chasa.bg

Хари Стайлс ще дари по 1 лира от всеки свой продаден билет, за да подкрепи малките сцени във Великобритания

2000
Хари Стайлс Снимка: Instagram/harrystyles

Певецът Хари Стайлс дарява по една британска лира от всеки свой продаден билет от турнето си във Великобритания през тази година на малки музикални сцени в страната, съобщи Би Би Си.

Попзвездата обяви турнето си Together Together миналата седмица, което включва и шест концерта на „Уембли“. Той добави още две дати в понеделник заради огромния интерес при предварителната продажба на билети.

Това означава, че той ще събере около 780 000 британски лири за фонда LIVE Trust, който подкрепя масовите музикални клубове във Великобритания.

Според доклад, публикуван миналата седмица, повече от половината от тези сцени са на загуба, като много са на прага на затварянето.

Решението на Стайлс следва подобни стъпки, направени от „Пълп“, Кейти Пери, „Рейдиохед“, Ед Шийран, Лорд и други, пише БТА.

Миналата година „Колдплей“ дариха 10% от постъпленията от турнето си във Великобритания за фонда, докато Сам Фендър даде чека от наградата си „Мъркюри“ (25 000 лири) за малките клубове.

„Нямаше да правя това, каквото правя днес, ако не бяха всички тези концерти, които изнасях на Североизток, когато започвах“, каза тогава Фендър. Тези места са легендарни, но се борят за оцеляването си, добави той.

От началото на 2023 г. повече от 150 подобни сцени са затворили врати – около 16% от целия сектор на Острова.

От Ticketmaster потвърдиха, че билетите за концерт на Хари Стайлс са на стойност от 44,10 лири до 466,25 лири, включително таксите.

Хари Стайлс Снимка: Instagram/harrystyles

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание