Кой ще грабне най-много Оскари

Дали с цели 16 номинации "Грешниците" ще надвие "Битка след битка" Досегашният фаворит беше "Битка след битка" на Пол Томъс Андерсън и беше определян от критици като "шедьовър на нашето време" С участието на звездни имена като Леонардо ди Каприо, Шон Пен и др. Хорърът на режисьора Райън Куглър "Грешници" отвори нова глава в историята на оскарите, след като получи изумителните 16 номинации от Академията за филмово изкуство. СНИМКИ: ГЕТИ

Хорърът на режисьора Райън Куглър "Грешници" отвори нова глава в историята на оскарите, след като получи изумителните 16 номинации от Академията за филмово изкуство. Никога досега една филмова лента не е била толкова високо оценена от журито на наградите. Мненията на зрителите и критиците обаче са различни. Едни смятат, че това е "най-докосващият филм за 2025", който е "счупил закостенялото мислене на Холивуд", а други просто, че е "прехвален" и че сюжетът му е слаб. Досегашният фаворит беше "Битка след битка" на Пол Томъс Андерсън и беше определян от критици като

"шедьовър на нашето време"

С участието на звездни имена като Леонардо ди Каприо, Шон Пен и др. всички смятаха, че тази лента ще грабне статуетката. Въпреки това, не липсваха и негативни мнения за политическите коментари във филма и използването на клишета. Ще успее ли все пак политическият трилър да върне светлините на прожекторите върху себе си или "Грешници" ще грабне статуетката?

Според последните мнения на критици по-вероятната прогноза е, че Академията ще се отнесе с

лентата на Андерсън както с миналогодишния

победител

"Анора" като даде "Оскар" на режисьора на филма за всяка категория, в която е номиниран. В последните няколко церемонии на Академията обаче виждаме как Оскарът за най-добър филм и най-добър режисьор се дават на два различни филма. "Най-интересно би било, ако Куглър спечели статуетка за най-добър режисьор, тъй като така той ще бъде първият чернокож спечелил "Оскар" в тази категория, откакто съществуват наградите" припомнят критици.

И въпреки техните прогнози, след като Академията за филмово изкуство и науки обяви своите номинации за 98-то издание на наградите "Оскар" на 22 януари тази година, голяма част от гилдията беше изненадана от крайните номинации. На червения килим имаше доста шокиращи включвания, пропуски и много изненади, които се превърнаха в тема за обсъждане в Холивуд. Едно от най-коментираните заглавия през последната година беше втората част на филма "Злосторница" (Wicked: For Good). В ролята на Глинда влезе поп-звездата Ариана Гранде, която още миналата година беше близо до това да грабне статуетката за поддържаща женска роля и тази година се очакваше да дойде нейният звезден миг. Изненадващо продължението на филма не се представи добре в очите на зрителите и критиците и

не получи нито една номинация

от Академията (първата част на филма получи 10). Завръщането на Кейт Хъдсън, която последно се появи на червения килим на Оскарите заради номинация преди четвърт век, също стана повод за обсъждане. Тя е номинирана в категорията за най-добра актриса за ролята във филма Song Sung Blue.

Липсата на някои имена в звездният лист с номинации също не беше пропусната. "Битка след битка", с участието на звездни имена като Леонардо ди Каприо, Шон Пен и др., пропусна шанса си за номинация за най-добра актриса в лицето на дебютиращата Чейс Инфинити. Актьорът Пол Мескал в ролята на Уилям Шекспир не успя да донесе на филма "Хамнет" номинация за най-добър поддържащ актьор, филмът не бе номиниран и за операторска работа и монтаж. Същият беше и случаят с "Франкенщайн", режисиран от Гийермо дел Торо, който не беше

номиниран за най-добър режисьор

Списъкът продължава със заглавия на доста филми, които не успяха да впечатлят и спечелят номинации от академията.

Въпреки шума около обявяването на номинациите критиците вече имат предположения при кого ще бъдат разпределени статуетките. Най-голямата изненада за тях беше филмът "Грешници", но това изобщо не изключва шанса на "Битка след битка" за грабване на статуетка. Какво ще стане и дали мненията на гилдията ще съвпаднат с тези на зрителите тепърва ще разберем. Знаем само, че академията е известна с дълбоката си толерантност към всички и нищо чудно и тази година да успее да балансира между различните вкусове и интереси.

И за пореден път да победи политическата коректност, вместо по-доброто кино.