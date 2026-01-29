“Сигнал” започва турне, а Васил Найденов пее в голям клуб за 14 февруари

В Деня на влюбените Руши ще представи нов албум, който пуска 18 г. след последния си студиен проект

Васил Найденов, Данчо Караджов и “Сигнал”, Белослава, Руши Видинлиев са големите звезди, които правят свои концерти навръх Деня на влюбените.

Със спектакъла си в зала 11 на НДК “Сигнал” започват мащабно турне. Но преди да се отправят към него, ще отделят специално внимание на любовта като движеща сила. Тази идея влагат в концерта си на 14 февруари.

“Това ще бъде вечер, в която различни поколения ще се срещнат, за да преживеят заедно песните, превърнали се в саундтрак на лични истории, любови и съдби. Този концерт има и по-дълбок смисъл. Той бележи началото на национално турне, което цяло лято ще обикаля страната и ще се превърне в кампания, поведена лично от Данчо Караджов, с ясно и силно послание – повече любов между хората. Чрез музиката на “Сигнал”, чрез срещите с публиката в различни градове турнето ще носи идеята за близост, човечност и споделена емоция във време, в което обществото има нужда именно от това”, казват музикантите от “Сигнал”.

Затова и турнето им няма да е само поредица от концерти, а ще представлява музикална кауза, която да събира хората, за да пеят заедно и да си припомнят, че музиката има силата да обединява.

ВАСИЛ НАЙДЕНОВ СНИМКИ: АРХИВ

На живо за празника в София ще пее и самият Васил Найденов. Концертът му ще е в голям клуб в подлеза на НДК - в City Stage, а билетите за него са на привършване. На него ще прозвучат емблематични песни като “Сбогом, моя любов”, “Всичко ми е наред”, “Синева”, “По първи петли” и много други, с които са израснали поколения - с които са се влюбвали и обичали.

Руши Видинлиев избра 14 февруари да представи за първи път на голяма сцена новия си албум “Три дни чудеса”. Той излиза 2 години след премиерата на миниалбума “Без багаж” и 18 г. след последния му студиен проект.

“Нова година, нов албум. След цели 18 по-късно. Празнуваме го на 14 февруари във Военния клуб. С цялата банда и всички влюбени”, написа певецът във фейсбук, когато пусна и първия сингъл от албума - “Еверест”. Темата на парчето е непостижимата любов, а метафората за недостъпния връх е вдъхновена от колежката му Белослава, с която заедно правят песента.

Тя самата също е подготвила своя подарък за почитателите си за 14 февруари. Ще изнесе концерт в Sofia Live Club, в който ще изпълни познати парчета с ново, по-танцувално звучене, както и всички песни от новия си албум.