Empire of the Sun за първи път с концерт у нас

Австралийският електропоп дует Empire of the Sun включи страната ни в своето европейско турне.

Концертът им ще е в столичната зала “Видас Арт Арена” на 13 юни. На него ще звучат класики като Walking On A Dream, We Are The People, Alive, High and Low заедно с новите парчета от албума Ask That God, както се казва и тазгодишното турне на групата.

Тя се състои от музикантите Люк Стийл и Ник Литълмор.

Дебютният им албум Walking on a Dream, който пускат през 2008 г., им носи международен успех и става двойноплатинен в Австралия и златен в Обединеното кралство.

С последния си четвърти албум, който издават през 2024 г., отбелязват нова ера в творчеството си.

Ask That God всъщност е първият им студиен проект от осем години, който смесва екзистенциални теми с типичното им фантастично и носталгично електропоп звучене. Някои песни от него като Changes, Cherry Blossom и Music On The Radio вече са отбелязали над 500 милиона глобални стрийма.

Предварителната продажба на билетите за концерта им в София започва на 29 януари, а от 30-и е и масовата им продажба. Цените започват от 44 евро.

