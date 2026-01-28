Обявиха още една дата за мюзикъла “Дон Жуан”

Световноизвестният френски мюзикъл “Дон Жуан” е вече в София. Премиерата му у нас е довечера в зала 1 на НДК, а заради огромния интерес организаторите обявиха още една дата - ще го представят не до 31 януари, а и на 1 февруари.

Мюзикълът е вдъхновен от пиесата “Дон Жуан, или каменният гост” от 1665 г. на драматурга Жан-Батист Молиер, която жанрово се определя като комедия в пет действия.

Музиката и либретото на модерната интерпретация са на композитора Феликс Грей. Режисьорът е Жил Майо (създател на “Нотър Дам дьо Пари”), а в главна роля влиза италианската звезда Джан Марко Скиарети. У нас “Дон Жуан” се играе на френски език с български субтитри.

Спектакълът съчетава модерна музика с испанско фламенко, сценични битки и специални ефекти. Текстът е различен от оригинала, като само началото съвпада с това на Молиер.

“В нашата история показваме ново лице на Дон Жуан - може би по-чувствителен, отколкото го представят други автори. Макар и покорител на женски сърца, той също е уязвим. Не исках да пренасям сюжета в контекста на съвремието. Тогава щях да се откажа от костюмите и дуелите с шпаги, които не съответстват на днешния манталитет. Затова реших да поставя действието извън времето”, казва авторът Феликс Грей.

Спектакълът е пожънал огромен успех на сцените във Франция, Южна Корея, Китай и дори Канада, поставяйки рекорди както по продажби, така и по тираж на музикалните албуми към него.