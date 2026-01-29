Три актриси маскират скучния си живот с любовни спомени в Театър 199

В "Новата танцувална зала" Ивайло Христов използва елегантно похвати от кукления театър и пантомимата

Честно казано, вече не са ми любопитни ирландските пиеси с вечния им проблем за самота, чувство за уединеност и съдба на захвърленост. Когато преди години се появи по нашите сцени, ирландецът Мартин Макдона беше интересен и оригинален, но отношенията между неговите персонажи започнаха да се повтарят в текстовете на другите ирландски автори, които излизаха на нашите сцени. Е, да, за актьорите тези прояви на обич и омраза са добра възможност да ги представят сочно, натурално, с въздействащи жестове и емоции. Но както казваше баба ми, байгън.

И ето, сега Театър 199 предлага текста на ирландеца Енда Уолш “Новата танцувална зала”, в който три сестри изживяват единствените си любовни приключения, а Ивайло Христов в ролята на режисьор

взема три актриси, които показват чувствата си по съвършен начин

Цялото майсторство на спектакъла, качеството му на репертоарен хит се съдържа в мимиката на Светлана Янчева и Кристина Янева, когато си спомнят флирта си край залата за танци, така че да разберем жестокостта на тяхната сегашна самота. За разлика от тях третата сестра - Елена Телбис, изживява любовта си пред очите ни с реален партньор (Теодор Кьосев). Така да се каже, тя реабилитира автентичността на любовното чувство.

Ивайло Христов се е доверил на актриси, които познава отлично, и композира с тях разпознаваема мелодия от емоции, в която комичното се редува с драма. Тъкмо да се потопим в сдържаната, студена като метал обмяна на мнения и преценки за случилата се някога интимност, жените си нацапват устните с ярко червило, сякаш превръщайки се в персонажи от цирк или вариететна програма.

Отминалата реалност сякаш компенсира сегашната липса на силни преживявания, на житейски котви, които могат да носят радост и изненади в еднообразното, бедно и скучно всекидневие.

Всичко е отработено, изпипано и изиграно като представление в представлението

Понякога една от трите изпуска някой детайл от зрелището, за да бъде начаса укорена и поправена. Единствената промяна в този отработен механизъм е неколкократното втурване на рибаря Теодор Кьосев, който оставя на сестрите уловената за тях риба. И всеки път той ще бъде незабавно прогонен, сякаш сестрите се боят, че може да повреди сценария на тяхното плуване в спомените за срещите в новата танцувална зала.

Сложността на представлението е в богатството от реакции на трите актриси, където едва доловимите подчиненост и съобразяване на Елена Телбис спрямо двете ѝ сестри ще стигне до топлото и романтично представяне на нейната любовна игра с рибаря, епизод от друг живот, контраст на обичайното им съществуване. Сякаш любовната игра разширява възможностите и истинските качества на жените. Семплият сюжет и липсата на случки и събития извън спомените се компенсират от динамиката в играта на трите актриси. Прекрасна работа на Ивайло Христов, който в най-важните сцени използва елегантно похвати от кукления театър и пантомимата.