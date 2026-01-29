Вълшебните френски приказки с нови илюстрации на Сантен

“Френски приказки” с илюстрациите на Сантен е любима книга на няколко поколения български деца. В изданието на издателство “Миранда” са включени няколко нови за българските читатели илюстрации и е запазен преводът на Надя Трендафилова. Припомнете си “Синята птица”, “Хубавка и чудовището”, “Бялата сърна” и други вълшебни френски приказки.

