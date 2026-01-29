ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев: Издадена е заповед за спиране на стройтел...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22180816 www.24chasa.bg

Вълшебните френски приказки с нови илюстрации на Сантен

2180

“Френски приказки” с илюстрациите на Сантен е любима книга на няколко поколения български деца. В изданието на издателство “Миранда” са включени няколко нови за българските читатели илюстрации и е запазен преводът на Надя Трендафилова. Припомнете си “Синята птица”, “Хубавка и чудовището”, “Бялата сърна” и други вълшебни френски приказки.

От 1 до 14 февруари “Френски приказки” ще е част от подбрана колекция книги с 25% отстъпка на сайта на издателството. Ще можете да се потопите в света на приказките и да си подарите любими романтични истории. Повече информация можете да откриете на сайта www.miranda.bg.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание