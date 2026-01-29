Знаете ли, че черната дупка има най-ниския глас във Вселената?

Знаете ли какво е телхармониум? Тази огромна машина е давала възможност на хората в Ню Йорк да слушат музика по телефона 100 години преди смартфоните. Любопитни ли сте да научите, че черната дупка има най-ниския глас във Вселената, а вятърът и водата са създатели на музика? Ако пък сте в Шри Ланка, ослушайте се за версията на “На Елиза” на Бетховен – със сигурност наблизо има бус с пресен хляб.

Разгърнете новата книга “100 любопитни неща. Музиката” (изд. “Фют”) и ще разберете, че музиката е универсален език, на който говори цялото човечество още от най-дълбока древност.

