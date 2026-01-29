Накъде с децата през уикенда (31 януари - 1 февруари)

Ето няколко идеи къде да заведете децата този уикенд в София.
31 януари, 11 ч
Столичен куклен театър
- салон "Я. Сакъзов"
"Небивалици с букви"
Невероятни истории с букви, с много смях и приключения, които ще запознаят най-малките с азбуката.
Това е интересен образователен спектакъл, изпълнен с много пъстри емоции, музика и настроение. Участват актьорите Ана-Мария Лалова, Надежда Георгиева, Стефан Димитров, Стоян Дойчев.
Билети на касата на театъра или онлайн.
31 януари, 14 ч
Софийска опера и балет
"Матилда"
Изпълнен с енергични танцови номера, завладяващи песни и незабравима звездна роля за млада актриса, мюзикълът е весело забавление, което разкрива силата на малката Матилда. И деца, и възрастни ще бъдат развълнувани и възхитени от историята й, написана от Роалд Дал.
Билети на касата на операта или онлайн.
1 февруари, 11 ч
Младежки театър
"Дивите лебеди"
Любимата на малки и големи Андерсенова приказка оживява на сцената. Ще срещнете красивата Елиза, която е готова на всичко, за да намери своите братя - омагьосаните в лебеди принцове. Със силата на вярата, надеждата и любовта тя ще разбере как да развали магията, която е надвиснала над любимите й братя, и ще докаже, че само когато човек слуша сърцето си, може да достигне до всички истини.
Билети на касата на театъра или онлайн.
1 февруари, 17 ч
Музикален театър
"Законът на джунглата"
Мюзикълът е по "Книга за джунглата" на Киплинг, автор на музиката е композиторът Любомир Денев. Това е завладяващата история на Маугли в света на животните - метафора и за света на хората. Разказ за вечните теми като толерантността, приемането на другия и любовта.
Билети на касата на театъра или онлайн.