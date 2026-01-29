Накъде с децата през уикенда (31 януари - 1 февруари)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ето няколко идеи къде да заведете децата този уикенд в София.

31 януари, 11 ч

Столичен куклен театър

- салон "Я. Сакъзов"

"Небивалици с букви"

Невероятни истории с букви, с много смях и приключения, които ще запознаят най-малките с азбуката.

Това е интересен образователен спектакъл, изпълнен с много пъстри емоции, музика и настроение. Участват актьорите Ана-Мария Лалова, Надежда Георгиева, Стефан Димитров, Стоян Дойчев.

Билети на касата на театъра или онлайн.

31 януари, 14 ч

Софийска опера и балет

"Матилда"

Изпълнен с енергични танцови номера, завладяващи песни и незабравима звездна роля за млада актриса, мюзикълът е весело забавление, което разкрива силата на малката Матилда. И деца, и възрастни ще бъдат развълнувани и възхитени от историята й, написана от Роалд Дал.

Билети на касата на операта или онлайн.

1 февруари, 11 ч

Младежки театър

"Дивите лебеди"

Любимата на малки и големи Андерсенова приказка оживява на сцената. Ще срещнете красивата Елиза, която е готова на всичко, за да намери своите братя - омагьосаните в лебеди принцове. Със силата на вярата, надеждата и любовта тя ще разбере как да развали магията, която е надвиснала над любимите й братя, и ще докаже, че само когато човек слуша сърцето си, може да достигне до всички истини.

Билети на касата на театъра или онлайн.

1 февруари, 17 ч

Музикален театър

"Законът на джунглата"

Мюзикълът е по "Книга за джунглата" на Киплинг, автор на музиката е композиторът Любомир Денев. Това е завладяващата история на Маугли в света на животните - метафора и за света на хората. Разказ за вечните теми като толерантността, приемането на другия и любовта.

Билети на касата на театъра или онлайн.