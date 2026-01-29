ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При катастрофи през изминалото денонощие в странат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22180906 www.24chasa.bg

Заради проклятие седем булки намират смъртта си, а сватбените им пръстени са откраднати

1776

Преди много време Артър Пул построил голяма къща в Мейн с изглед към бурния океан. Сега в прокълнатото от поколения имение живее Соня Мактавиш. Станала свидетел на смъртта на седем булки и на кражбата на седем сватбени пръстена, тя ще се опита да развали проклятието и да прогони враждебния дух завинаги.

Мистичният сюжет е в основата на “Седемте пръстена” - последната книга от трилогията “Прокълнатите булки” на Нора Робъртс (изд. “Хермес”). Американската писателка е известна с дамските си романи, а през 2007 г. е сред 100-те най-влиятелни личности в света в класацията на сп. “Тайм”.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)