Заради проклятие седем булки намират смъртта си, а сватбените им пръстени са откраднати

Преди много време Артър Пул построил голяма къща в Мейн с изглед към бурния океан. Сега в прокълнатото от поколения имение живее Соня Мактавиш. Станала свидетел на смъртта на седем булки и на кражбата на седем сватбени пръстена, тя ще се опита да развали проклятието и да прогони враждебния дух завинаги.

Мистичният сюжет е в основата на “Седемте пръстена” - последната книга от трилогията “Прокълнатите булки” на Нора Робъртс (изд. “Хермес”). Американската писателка е известна с дамските си романи, а през 2007 г. е сред 100-те най-влиятелни личности в света в класацията на сп. “Тайм”.

