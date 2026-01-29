ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Честит рожден ден на Хортензия Маркова!

Показват картини на Греди Асса в Лондон

Проф. Греди Асса Снимка: Велислав Николов

Проф. Греди Асса посреща за първи път личния си празник вече с почетното звание “доктор хонорис кауза” на Националната художествена академия. Връчиха му го преди десетина дни заради изключителните му заслуги на преподавател и за огромния му принос към визуалното изкуство в България и чужбина.

Със забележителния си талант той е сред най-значимите съвременни художници. Правил е изложби в Люксембург, Белгия, Германия, Италия, Швейцария, Великобритания, Китай, Северна Корея, САЩ. Днес негови творби могат да бъдат видени и в Българския културен институт в Лондон, където снощи бе открита експозицията “През годините” с негови картини.

Желаем му здраве и вдъхновението да не го напуска!

