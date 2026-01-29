"Диви ягоди" показва раните от емигрантството

Ванина Кондова е в ролята на архитектка от Ню Йорк, Иван Юруков - братовчеда от Родопите

“Диви ягоди” е името на най-новия български филм, който тръгва по кината у нас на 6 февруари. Той е дебют на режисьорката Татяна Пандурска, която е и съсценарист с Дечо Таралежков.

“Историята във филма е вдъхновена от сборника с документални разкази “Забравени от небето” на писателката Екатерина Томова, излязъл още през 1981 г.”, разказа Пандурска. За читателите на “24 часа” тя разкри част от сюжета във филма.

Преуморената нюйоркска архитектка Дафни Бело пристига в Родопите, за да наследи запустялата къща на своя баба, която никога не е виждала и която наскоро е починала на 103-годишна възраст.

Докато се опитва да научи истината за отдавна покойния си български баща, някога емигрирал в Америка, Дафни се сблъсква с чудатия си местен братовчед Орлин, който пробва да я отърве от уж безполезния имот, премълчавайки за уникалната минерална вода, която тече под него.

Като разкрива драматичната история на бащиния си род, все още жива в паметта на местните старци, Дафни среща така желаната възможност да преоткрие себе си.

“Процесите на емиграция, които започнаха след 1989 г. и продължават и през последното десетилетие, много засягат и нас, българите”, каза Татяна Пандурска. Според нея всяко второ семейство има деца и внуци, които напуснаха България и се заселиха по света. “Това е рана, която няма да зарасне и ще продължи да ни боли - твърди режисьорката. - Нашите послания във филма са за тях, за корените, за тъгата, за търсенето на родовата истина.”

Филмът вече е участвал предпремиерно в редица фестивали. На 33-то издание на феста “Любовта е лудост” получава специалната награда на международното жури. Отличен е с два приза на фестивала на българските филмови дейци “Васил Гендов” - за музика на композитора Давид Кокончев и за най-добър звук на Иван Андреев. Участва и на 41-ия международен фестивал във Варшава, както и на фестивалите “София филм фест”, “Златна роза” и “Синелибри”.

Татяна Пандурска е театрален и филмов режисьор, сценарист и продуцент. Завършила е театрална режисура в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, специализира във Франция кино- и телевизионна режисура и продуцентство. Дълги години работи в БНТ, била е директор на информационния център на Министерството на отбраната и Военния телевизионен канал.

Автор е на над 50 пълнометражни документални, телевизионни игрални филми и поредици.

Оператор на “Диви ягоди” е Стефан Врачев. Участват актьорите Ванина Кондова, Иван Юруков, Стела Ганчева, Никола Додов, Кирил Кавадарков, Васил Бинев и други.