Великата Лили и тази година прави грандтурне - от Париж през Габрово до Пазарджик (Обзор)

15 концерта е предвидила засега примата, тайна е дали ще пее отново през декември в столицата

15 концерта е предвидила в тазгодишното си турне Лили Иванова за разлика от миналата година, когато бяха само 10. Билетите за изявите вече са пуснати в продажба. Освен обявения наскоро концерт в парижката зала “Олимпия” и благотворителната галавечер в столичната зала “Арена 8888”, която се организира от нейната фондация, певицата ще посети заедно с LI Orchestra още 13 български града, започвайки от Благоевград на 25 март и Кюстендил на следващия ден.

Половината от билетите за шоуто в парижката “Олимпия” вече са продадени, както и за благотворителния концерт в полза на здравния фонд към Съюза на артистите в България на 8 май. На сцената тогава ще излязат и много български звезди: Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, Любо Киров, Миро, Графа, Мария Илиева, Софи Маринова и др. Проявата е под патронажа на президента, а съпроводът е поверен на оркестъра на Музикалния театър и на LI Orchestra.

През лятото Лили Иванова ще пее в Габрово, Добрич, Русе, а са предвидени и концерти в три поредни вечери в Горна Оряховица и в летните театри на Варна и Бургас. Турнето ще мине и през Пловдив, Плевен, Шумен и Пазарджик.

Засега е тайна дали Лили ще прави традиционните си декемврийски концерти в столицата.

