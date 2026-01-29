ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Фондацията” вече на 6 континента: Невидима кръвоносна система свързва българите по света

3560
Музикантите държат българското знаме на една от спирките си в Южна Америка. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански, обединени в супергрупата “Фондацията”, изминаха десетки хиляди километри, за да пеят пред българите в Южна Америка.

Музикантите бяха в Буенос Айрес (Аржентина), в Уругвай, в Рио де Жанейро дори посетиха мястото, където бащата на боса нова Жобим се вдъхновява да напише Garota de Ipanema, а после излязоха на сцената в Сао Паулу под възторжените възгласи на наши сънародници.

"Фондацията" пеят на концерт в Южна Америка.
“Завърши турнето ни в Южна Америка и вече сме в България. Това беше нашият шести континент след тринадесет години и безброй концерти по света”, написаха музикантите във фейсбук.

Те обясниха, че никога няма да забравят и миг от срещите им с българите и техните потомци в Аржентина и Бразилия. “След всички тези обиколки осъзнахме, че България е една невидима кръвоносна система, която свързва българите по целия свят. Благодарим!”

Музикантите държат българското знаме на една от спирките си в Южна Америка. СНИМКИ: ФЕЙСБУК
