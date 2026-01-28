Синоптичката Ева Кикерезова напусна БНТ, изгубила желание за работа

Синоптичката Ева Кикерезова напусна БНТ след 13 години в държавната телевизия. Кикерезова признава, че е изгубила желание за работа и си тръгва по собствено желание. Ето какво пише още тя:

"Днес беше последният ми работен ден в БНТ. 13 години бях част от тази Институция. Ще ми липсват колеги, ще ми липсва и целият процес по производството на телевизията.

Беше началото на миналата година, когато след редица обстоятелства, след един ефир отидох и си пуснах отпуска. В нито един от следващите дни обаче, не ми дойде желанието да се върна. Децата ми също имаха повече нужда от мен. Осъзнах, че Прогнозата за времето ми даде нещо, което така и не припознах като мое.

Дълбоки благодарности за приятната работа с колегите от Прогнозата за времето, НИМХ - те са истинските синоптици, аз бях просто тяхната говорителка :)))). Моите признания и към колегите ми Павлета Терзийска и Владимир Ковачев . Обичам ги с цялото ми сърце и им благодаря за прекрасния ни екип! Благодаря и на Българска национална телевизия."

И да, не съм свалена от екран, аз сама избрах да сляза от него... Засега..