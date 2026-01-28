ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова чу първото "да" за служебен премиер - очакв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22182230 www.24chasa.bg

Синоптичката Ева Кикерезова напусна БНТ, изгубила желание за работа

6300
Ева Кикерезова. Снимка: Фейсбук

Синоптичката Ева Кикерезова напусна БНТ след 13 години в държавната телевизия. Кикерезова признава, че е изгубила желание за работа и си тръгва по собствено желание. Ето какво пише още тя:

"Днес беше последният ми работен ден в БНТ. 13 години бях част от тази Институция. Ще ми липсват колеги, ще ми липсва и целият процес по производството на телевизията.

Беше началото на миналата година, когато след редица обстоятелства, след един ефир отидох и си пуснах отпуска. В нито един от следващите дни обаче, не ми дойде желанието да се върна. Децата ми също имаха повече нужда от мен. Осъзнах, че Прогнозата за времето ми даде нещо, което така и не припознах като мое.

Дълбоки благодарности за приятната работа с колегите от Прогнозата за времето, НИМХ - те са истинските синоптици, аз бях просто тяхната говорителка :)))). Моите признания и към колегите ми Павлета Терзийска и Владимир Ковачев . Обичам ги с цялото ми сърце и им благодаря за прекрасния ни екип!  Благодаря и на Българска национална телевизия."

И да, не съм свалена от екран, аз сама избрах да сляза от него... Засега..

Ева Кикерезова. Снимка: Фейсбук

🎬📺 Днес беше последният ми работен ден в БНТ. 13 години бях част от тази Институция. Ще ми липсват колеги, ще ми липсва...

Публикувахте от Eva Kikerezova в Сряда, 28 януари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)