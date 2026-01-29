Дара Екимова: Вземам си уроците от "Евровизия" и продължавам напред

Създадох песента ми "Дишам" след много тъмен мой период, но тя промени живота ми и ми донесе много светлина. Написахме я с румънски продуцент за 3 часа, разказа Дара Екимова в сутрешния блок на БИ Ти Ви.

Именно с "Дишам" младата певица реши да се яви в първия етап на националната селекция за "Евровизия". След комбинирания вот на зрители и професионално жури обаче Дара Екимова не продължи към следващия етап на избора кой да ни представя в най-големия песенен конкурс.

Дара Екимова обясни, че е изпитала огромно притеснение на сцената на селекцията. "То си пролича, но предполагам, че всички сме тук, за да се учим. Благодарна съм, че участвах и на хората, които ме подкрепиха. Вземам си важните уроци от там и продължавам напред", каза певицата.

За нея най-голямото предизвикателство за конкурса било чисто психологическо - притеснението да не й изиграе лоша шега. "Друг е контекстът, не е като да излезеш на свой концерт. Тук имаш отговорността да представиш цяла България, да си представиш, че си на тази голяма сцена "Евровизия". От друга страна, е супер опит", каза Дара.

Тя обясни, че ако има следващ път, в който да се опита да ни представи на "Евровизия", няма да мисли добре ли й стои роклята, добре ли изпълнява песента и ще заложи на парче, което не всеки познава, а отразява най-силно вътрешния й свят.

Дара Екимова е автор на всичките си песни. Но тя пише и парчето, с което нейната колежка Дара се яви на селекцията и бе избрана да продължи напред в конкурса.

"Винаги съм си мечтала да работя с нея. Имах една нощ, в която да направя песента. Щастлива съм, че Дара също хареса текста. Голямо удоволствие е да работиш с артист като нея", каза Екимова.

Тя ще запомни миналата година с две неща - през февруари прави концерт, на който млада двойка се сгодява. "Това ми е много мил спомен. След това направих турне, имах и страхотен концерт на рождения ми ден. Имах много цветна година", разказа Дара Екимова.