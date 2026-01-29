Зрителите в киносалоните през 2025 г. са били по-малко с 10% от тези през 2023-а и 2024-а

Общият брой на зрителите в кината през 2025 година е бил 4 158 377 души, сочат обобщените данни от филмовото разпространение. Те са по-малко с около половин милион души спрямо 2024 година и с триста хиляди спрямо 2023-а, което прави приблизително около 10 процента намаление на броя зрители през 2025-а в сравнение с всяка от предходните две години, пише БТА.

Увеличените цени на билетите за вход през миналата година са довели до увеличение и на общия приход от билети. За цялата 2025-а година той е 54 403 980 лева, което е с четири милиона и половина лева по-малко от 2024-а, но в същото време е вторият размер приход за изминалите десет години.

По отношение на зрителския интерес, след силната за българските филми 2024-а, когато „Гунди – Легенда за любовта" бе гледан от 709 402 зрители, а общо 1,148 млн. бяха гледалите български филми, 2025 година бележи намаление. През годината 703 032 са зрителите на българско кино, а приходите от билетите на българските филми са 8 620 228 лева.

Най-гледаният български филм за изминалата година е „Един грам живот", който има 137 092 зрители и 1 720 554 лева приходи. Втори след него е „Почивката 2", отчел 131 321 зрители и 1 705 552 лева приходи. След тях се подреждат „Почивката" и „Гунди – Легенда за любовта", които излязоха през 2024-а, но добавят съответно 77 173 и 48 659 зрители и през 2025 година. На пето място е „Не затваряй очи" с 35 818 зрители, шести е „Клас 90" с 35 818 зрители. До десета позиция редът е следният: „Скандалните" - 27 885 зрители, „Без крила" (2024 г.) - 22 974 зрители, „Васко и цигулката" - 22 495 зрители и „Триумф", излязъл през 2024 г., с още 19 859 зрители от 2025 година.