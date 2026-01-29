ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рапърката Ники Минаж хвана Тръмп под ръка. Той: Тези нокти много ми харесват

Снимка: Ройтерс

Ники Минаж остава непоколебима в подкрепата си за президента Тръмп

Рапърката Ники Минаж и Доналд Тръмп предизвикаха вълна от реакции в сряда, след като бяха заснети да се държат за ръце по време на срещата на върха, посветена на финансовите въпроси, организирана от Министерството на финансите на САЩ.

По време на събитието рапърката се самоопредели и като „фен номер едно" на Тръмп.

По време на срещата на върха Тръмп покани Минаж на сцената, за да каже няколко думи.

„Казах, че ще оставя ноктите си да пораснат, защото тези много ми харесват. Ще оставя тези нокти да пораснат", каза Тръмп.

Минаж разкритикува губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, като в същото време похвали Тръмп за желанието му да създаде реална промяна за американците.

„О, не, Нюсъм не иска да прави промяна, абсолютно не", каза тя пред събралата се публика, съобщи Вести.бг.

