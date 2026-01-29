Брад Пит спечели победа в съда срещу Анджелина Джоли за лозята във Франция

Брад Пит печели съдебно решение срещу бившата си съпруга Анджелина Джоли по споровете им за семейното лозе във Франция.

Съдия принуди Джоли да предаде неразкрити документи, включително лични текстови съобщения, които според правни експерти биха могли да бъдат „определящи за резултата"

Бившата двойка води спор относно продажбата на дялове във френски лозя, припомня "Дейли мейл".

Fox News Digital потвърждава, че съдия наскоро е отсъдил в полза на Пит, принуждавайки Джоли да предаде 22 неразкрити досега документа. Те съдържат лични текстови съобщения и имейли на Джоли, които биха могли да навредят на делото на звездата от "Maleficent".

Пит за първи път съди Джоли за продажбата на дела ѝ в Château Miraval през 2022 г., след като актрисата продаде дела си на дъщерно дружество на Stoli Group. Джоли се опита да продаде компанията си Nouvel на Tenute Del Mondo, дъщерно дружество на Stoli Group, през 2021 г., като ефективно прехвърли 50% от собствеността си в Miraval. Пит оспори тази продажба, твърдейки, че ходът нарушава договор между двамата.

Неразкритите досега документи, включително личните текстови съобщения на Джоли, биха могли да бъдат "променящи или дори определящи резултата" по делото на Пит срещу актрисата, казаха правни експерти пред Fox News Digital.

„Не мога да си представя сценарий, в който екипът на Джоли би водил тази битка въз основа на спор с малка вероятност, ако документите не са полезни за случая на Брад", обясни пред Fox News Digital Брет Уорд, партньор в групата за брачно и семейно право на Blank Rome.

„Като цяло, колкото по-големи са усилията за защита на документите, толкова по-важни са те. Така че, предвид значителните усилия на Джоли да ги защити, бих очаквал тези текстови съобщения и имейли да отслабят позицията на Джоли по случая, може би фатално."

Въпреки че решението за разкриване на информация е много често срещано, адвокатът по развлекателен бизнес Тре Ловел отбеляза, че това може да е голяма победа за Пит.

„Страните по делото постоянно спорят относно това какви документи трябва да бъдат представени, на какви въпроси трябва да се отговори и какви отговори на разкриването на информация трябва да бъдат разгледани, за разлика от чистите възражения", обясни той пред Fox News Digital. „Очевидно се смята, че тези документи са много осъдителни срещу Джоли поради степента и усилията, които адвокатите ѝ са положили, за да избегнат тяхното представяне. Изглежда, че това е голяма победа за Пит."

Правният екип на Джоли твърди, че неразкритите документи са защитени от споразумения за неразкриване. Екипът на Пит обаче настоя, че съобщенията са незащитени разговори между Джоли и нейните лични помощници.

Личните текстови съобщения на Джоли биха могли да разкрият актрисата или никога да не видят бял свят.

„Що се отнася до това дали текстовите съобщения ще станат публични, това наистина зависи от Брад Пит", каза Патрик Багдасерианс, адвокат по семейно право, пред Fox News Digital. „Като цяло, при исканията за разкриване на доказателства, документите, които е наредено да бъдат представени, не се включват в протокола, освен ако някой не ги подаде в съда или не ги представи като доказателство по време на публичен процес."

„Цялостното въздействие върху този случай ще зависи от това какво се съдържа в тези документи, които са били неправомерно укрити", обясни той. „Тези документи може да са пословичното доказателство, което да подкопае случая на Анджелина Джоли."

След като Джоли е принудена да предаде документите, правни експерти казаха пред Fox News Digital, че решението може дори да доведе до внезапно прекратяване на делото, преди да бъде разкрит най-чувствителният материал.