ТЕСТ: Умеете ли да пазите тайни?

1. Когато ваш познат ви сподели тайна, вие...

А) Приемате я сериозно и я пазите за себе си.

Б) Опитвате се да я пазите, но ви е много трудно.

В) Споделяте я с ваш близък човек.

2. Какво за вас е пазенето на тайни?

А) Въпрос на морал.

Б) Въпрос на ситуация.

В) Излишно ограничение.

3. Когато ваш приятел ви сподели нещо важно за друг човек, вие...

А) Пазите го за себе си.

Б) Опитвате се да не споделяте с други хора.

В) Разпространявате казаното, без да ви е гузно.

4. Когато сте в група и хората около вас обсъждат слухове, вие...

А) Не участвате в обсъждането.

Б) Слушате, без да се намесвате.

В) Включвате се активно в обсъждането.

5. Какво за вас е доверието?

А) Голяма ценност, затова и не го предавам.

Б) Отдавате му внимание, но не е нещо чак толкова важно.

В) Нещо, за което не полагате старание да се запази чисто.

6. Когато някой ви помоли изрично да не споделяте тайна, която ви е казал, вие...

А) Обещавате, че няма да казвате, и си спазвате обещанието.

Б) Искате да я разпространите, но се сдържате.

В) Споделяте тайната въпреки всичко.

7. Как реагирате, когато случайно разберете чужда тайна?

А) Правите се, че не знаете нищо.

Б) Опитвате се да я коментирате, но се сдържате.

В) Разпространявате я.

8. Ако разберете тайна, която може да предизвика конфликт, вие...

А) Пазите я и избягвате темата.

Б) Искате да я споделите, но се въздържате.

В) Споделяте я без притеснение.

9. Когато чуете слух за човек, когото познавате, вие...

А) Не му обръщате внимание.

Б) Проверявате дали е истина.

В) Предавате го нататък.

10. Когато някой ви споделя нещо много лично, вие...

А) Слушате и пазите казаното.

Б) Слушате, но го приемате като обикновен разговор и не се впечатлявате.

В) Обсъждате с друг човек после.

11. Когато някой ви зададе директен въпрос за чужд личен проблем, вие...

А) Отказвате да отговорите.

Б) Опитвате се да смените темата.

В) Казвате каквото знаете.

12. Ако сте единственият човек, който знае дадена тайна, вие...

А) Пазите я независимо от обстоятелствата.

Б) Обмисляте дали да я споделите.

В) Споделяте я, без да се замисляте.

Най-много отговори “а”:

Вие умеете да пазите тайни и хората могат да ви имат пълно доверие. Приемате тайните като лична отговорност и ги пазите независимо от обстоятелствата. За вас доверието е морална ценност, а не просто избор.

Най-много отговори “б”:

Вие сте внимателни и разумни и се стремите да постъпвате правилно, но понякога изпитвате вътрешни колебания. Нерядко се нуждаете от време, за да решите как да реагирате, но в повечето случаи действате отговорно.

Най-много отговори “в”:

Вие сте открити и общителни и невинаги възприемате тайните като нещо строго лично. Често споделяте информация, без да осъзнавате напълно последствията. За вас разговорите и обменът на информация са естествена част от общуването.

7 съвета как да държите езика зад зъбите си

1. Мислете, преди да говорите.

Не всяка информация е предназначена за всички.

2. Уважавайте доверието на другите.

Щом някой ви се довери, това е отговорност.

3. Поставяйте ясни граници.

Ако не сте сигурни дали може да споделяте, по-добре не го правете.

4. Не участвайте в разпространяването на слухове.

Те често вредят повече, отколкото изглежда.

5. Правете разлика между лично и публично.

Чуждият живот не е тема на разговор.

6. Научете се да сменяте темата.

Това е умение, което предпазва и вас, и другите.

7. Помнете, че доверието се гради бавно, но се губи бързо.

Бъдете предпазливи как го използвате.