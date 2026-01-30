ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22188154 www.24chasa.bg

Димитър Бербатов вдига трофея “един успял мъж на 45”

2764
ДИМИТЪР БЕРБАТОВ

Голямата българска звезда на футбола Димитър Бербатов по-скоро е по вдигането на купи и стремежа към изкачване на лични върхове, отколкото по вдигането на наздравици и шумно отбелязване на поводите. Затова е по-правилно да се каже, че днес и той влиза в клуба на вдигналите трофея “един успял мъж на 45”. Отбелязва рождения си ден по неговия начин, по най-любимия му. С хората, които са му по-ценни от всички футболни отличия - със семейството си.

Но си е извоювал думата “успял” да върви до името му. Заради това, че е първият българин, шампион и голмайстор на английската Висша лига, рекордьор по голове за националния отбор на България... И още, и още... И заради “Успелите деца на България”, които подкрепя вече 18 г. с фондацията си.

Честито!

ДИМИТЪР БЕРБАТОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)