Цветана Манева, без да е в роля, разказва живота си пред публика

В уютна обстановка само пред 30 души актрисата Цветана Манева ще разкаже лични истории от живота си. Ще излезе на сцената не в роля, а съвсем откровена в организираната от режисьорката Яна Борисова “Моята специална вечер с...”. Събитието е в събота - точно след рождения ден на актрисата. Днес тя навършва 82 години и продължава да радва публиката с таланта си.

На 13 февруари зрителите могат да я гледат в моноспектакъла на Дарин Ангелов “Аз, която те обича”. Той е истинско събитие, защото в него Манева участва със съпруга си Явор Милушев - нещо, което не се е случвало от почти 50 години.

Желаем ѝ да е здрава! И още много срещи с публиката, която я обича!