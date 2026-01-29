Деца, които знаят защо е важно да помагат на приятелите си в нужда, трогнаха Орлин Павлов

Да си различен, не е нещо лошо. Всички деца са еднакви, просто някои имат нужда от малко повече помощ.

Това си говориха Орлин Павлов и малките му фенове от столичната детска градина “Алиса”. Известният певец и актьор им отиде на гости, а те го посрещнаха с песни, усмивки и рисунки на деца със специални потребности, които сами бяха оцветили. И му разказаха защо е важно да помагат на свои връстници в инвалидни колички или на такива, които не могат да ходят или да се хранят сами.

Всички деца се втурнаха да прегръщат певеца, когато той отиде при тях.

“Бил съм гост в много детски градини, но за първи път виждам как от такава крехка възраст малките се образоват за тези важни неща, които повечето приемаме, че трябва да се учат вкъщи. За това да приемаме различните - дечица със СОП, с различен цвят на кожата, да им помагаме, да им бъдем приятели, да не им се подиграваме. Посрещнаха ме толкова усмихнати деца, сърцати и добри. Всеки искаше да ме прегърне, да ми подари своята рисунка и да сподели какво има на нея”, разказа Орлин Павлов пред “24 часа”. Той гостува в детската градина в тяхната “Седмица на заедността”. Изпълниха и любимата им песен “Заедно”, която Орлин записа преди години с Графа и Любо Киров.

