Дъщерята на Сашо Авджиев и Девина на Зуека снимат филм за "Индиго"

3424
Бояна Авджиева на снимачната площадка на филма "Всички момичета". СНИМКА: ФЕЙСБУК

Играе звездата от “Мамник” Екатерина Лазаревска

Баща ми, журналистът Александър Авджиев, ме е научил, че историите, които забравяме, се повтарят.

Младата актриса Бояна Авджиева помни думите на баща си - един от най-известните тв журналисти, и затова пише сценария на първия си пълнометражен филм “Всички момичета”. Историята в него е позната, защото разказва за трагедията, която се случи преди 25 години в дискотека “Индиго”. В главните роли са две най-добри приятелки от детството, които постепенно се отчуждават.

Сценарият за филма се ражда в Лос Анджелис, където Бояна получи стипендия за актьорската школа “Лий Страсбърг”. “Когато попитах преподавателя си по “Кинопродукция за актьора” - Шелдън Лари, за какво да пиша, той ми отговори: “Пиши за вкъщи. Пиши за нещо, което е оставило отпечатък в теб като дете”. Послушах го”, разказва актрисата във фейсбук. 

Девина Василева
Девина Василева

Тя помни историята на “Индиго” - тогава е била на 6 години. Филмът обаче няма да бъде документален, а художествен разказ. Освен сценарист Бояна Авджиева е и продуцент, главен ръководител и актриса в някои от сцените. Асистент-режисьор е талантливата Девина Василева - дъщерята на театралната режисьорка Нина Димитрова и актьора и художник Васил Василев-Зуека. 

В другите роли влизат звездата от сериала “Мамник”, който върви сега по БНТ - Екатерина Лазаревска, Владинелла Кацарска, която зрителите познават от сериала “София вкъщи”, Христина Джурова от “Братя”, Ели Колева и др.

Бояна Авджиева на снимачната площадка на филма “Всички момичета”. СНИМКА: ФЕЙСБУК
Девина Василева

