„Мелания: Двадесет дни до историята" е вече на екран (Видео, снимки)

Документалният филм за Мелания Тръмп „Мелания: Двадесет дни до историята" имаше пищна премиера във Вашингтон, окръг Колумбия, в Кенеди Център в четвъртък, преди да бъде пуснат на повече от 1500 екрана в САЩ и Канада през уикенда.

Филмът проследява живота ѝ в навечерието на миналогодишната инаугурация. Като филм, той е един от малкото политически документални филми, които получават широко разпространение.

Това е първият път, в който животът на действаща първа дама е представен във филм, който очевидно е подкрепен от Белия дом. А като любопитна попкултурна сензация, филмът вече се превърна в символ на агресивната медийна стратегия на администрацията на Доналд Тръмп, която понякога е подкрепяна от влиятелни фигури в развлекателната индустрия и технологичния сектор.

В събота вечерта, ексклузивен списък с гости получиха ранен достъп до филма на частна прожекция в Белия дом. Присъстващите, сред които кралица Рания от Йордания, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук и боксьорът Майк Тайсън, бяха почерпени с пуканки и бисквитки „Мелания".

Партито беше в ярък контраст с новините, които доминираха през деня. Сутринта гранични полицаи в Минеаполис застреляха и убиха Алекс Прети, 37-годишен медицински работник в интензивно отделение. Реакцията беше бърза, както по отношение на усилията на администрацията на Тръмп за прилагане на имиграционните закони, така и по отношение на нейното послание около стрелбата, което оттогава е било смекчено. Демократите изискват реформи и заплашват с блокиране на правителството.

Във вторник, в предаването на Fox News, където рекламираше документалния филм, Мелания Тръмп коментира стрелбата, призовавайки за „единство" и молейки хората да „протестират мирно".

Това беше рядко публично появяване за първата дама, която досега се държеше особено дискретно във втория мандат на Тръмп. Малкото заглавия, които тя генерираше през изминалата година, бяха свързани предимно с документалния й филм.

През януари 2025 г. Amazon MGM Studios придоби филма за 40 милиона долара – огромна сума за документален филм. Сделката се състоя малко след като основателят на Amazon Джеф Безос вечеря с Доналд Тръмп в Mar-a-Lago, а критиците я нарекоха ход за спечелване на влияние в администрацията. По това време Amazon заяви:

„Ние лицензирахме предстоящия документален филм и сериал за Мелания Тръмп по една единствена причина – защото смятаме, че клиентите ще го харесат."

На премиерата в четвъртък председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, републиканец от Луизиана, заяви, че не вижда проблем в хода на Amazon.

„Amazon е бизнес и целта им е да печелят пари", каза Джонсън в кратко интервю за NBC News на червения килим (който всъщност беше черен) на събитието.

„И мисля, че ще спечелят пари от този филм. Но според мен той има и неизмерима стойност заради културното си влияние."

Според близък до нея човек, Мелания Тръмп е била активно ангажирана във всеки аспект от филма, режисиран от Брет Ратнър, от музиката и осветлението до рекламните материали и корекцията на цветовете. Марк Бекман, старши съветник на първата дама и съпруг на дизайнерката Алис Рой, приятелка на Мелания Тръмп, е наблюдавал голяма част от бизнес процеса на документалния филм.

Ратнър, който беше обвинен в сексуално посегателство от няколко жени през 2017 г., изглеждаше доволен от завръщането си в киното – той публикува селфита с Кук и други в Instagram историята си през уикенда. (Ратнър е отрекъл обвиненията и никога не е бил официално обвинен в съда).

Според източник, близък до първата дама, режисьорът е прекарал значително време в Mar-a-Lago по време на снимките на филма и е спечелил от сближаването си с Тръмп. През ноември Semafor съобщи, че натискът от президента е накарал Paramount Skydance да се съгласи да разпространява „Rush Hour 4" на Ратнър, след като редица други студия са отказали. NBC News не е потвърдило участието на президента, но представител на Paramount Skydance потвърди пред NBC News, че Paramount ще разпространява филма.

Amazon похарчи около 35 милиона долара за маркетинговата кампания на филма „Мелания", което е необичайно голяма сума за политически документален филм, като промотираше филма чрез прожектиране на трейлъра му на Las Vegas Sphere, закупуване на реклами по време на плейофите на NFL и дори издаване на специална кутия за пуканки.

Но нейният момент на големия екран вече среща смесени реакции.

В интернет рецензентите на Letterboxd разкритикуваха филма (преди да го видят), докато други споделиха снимки на киносалони, пълни с непродадени билети в градове из САЩ, за да докажат липсата на популярност на филма. Междувременно експерти казват, че филмът може да стартира с приходи от около 5 милиона долара, което го прави относително солиден старт по стандартите за документални филми.

Въпреки острите критики в интернет, филмът привлича купувачи на билети в градове като Далас, Хюстън, Финикс и Орландо, Флорида, както и в селските райони и сред населението над 60 години, според Стив Бък, главен стратегически директор и партньор в изследователската фирма EntTelligence.

Доналд Тръмп спечели Тексас, Аризона и Флорида на президентските избори през 2024 г.

„Поддръжниците на Тръмп винаги са я обичали, но има и група от аполитични любопитни хора", каза Кейт Бенет, бивш кореспондент на CNN и автор на „Free, Melania: The Unauthorized Biography" (Свободна, Мелания: Неоторизираната биография).

„Има много американци, които все още имат въпроси за тази, признавам, много загадъчна жена. Щастлива ли е? Има ли влияние върху съпруга си? Различна ли е сега в сравнение с преди осем години?"

Но ако зрителите очакват нещо сурово или автентично от документалния филм, вероятно ще останат разочаровани, според Стефани Гришам, бившата шефка на кабинета и прессекретарка на първата дама, която оттогава се превърна в критик на Тръмп.

Гришам не е гледала филма и не планира да го прави. Но въз основа на годините, през които е работила за първата дама, тя каза, че не мисли, че документалният филм за Мелания Тръмп ще бъде нещо задълбочено.

„Изглежда, че го рекламират като „Погледнете истинската й същност", каза Гришам. „Но тя имаше 100% творчески контрол. Ще видите само това, което тя иска да видите."

СНИМКИ: Ройтерс