Лейди Гага ще пее на церемонията по раздаването на наградите „Грами" за 2026 г., съобщи сайтът на списание „Билборд", пише БТА. Тя има седем номинации тази година, което е рекорд за певицата. Предишното ѝ най-добро постижение бе през 2011 година, когато получи шест приза.

Албумът на Гага Mayhem е номиниран и за албум на годината, и за най-добър вокален поп албум. Песента Abracadabra се бори за запис на годината, песен на годината и най-добър запис на денс поп парче. Disease е номинирана за най-добро солово поп изпълнение. А Harlequin – албумът, свързан с филма ѝ от 2024 г. „Жокера: Лудост за двама", ще се състезава за най-добър традиционен поп албум.

Ако Лейди Гага изпее песен от Mayhem, това ще бъде първият път, когато ще изпълни оригинално парче на наградите след Shallow на церемонията през 2019 г.

Гага е спечелила 14 награди „Грами", но все още ѝ предстои да завоюва приза в т.нар. категория на Големите четири – албум, запис, песен на годината и най-добър нов артист.

Американският рапър Tyler, The Creator също ще има изпълнение на церемонията. 34-годишният певец има шест номинации през 2026 г. – за албум на годината, най-добър рап албум, най-добра обложка на албум за Chromakopia, заел първото място в класацията на Билборд 200 за албуми, най-добър алтернативен музикален албум за Don't tap the glass, също оглавил Билборд 200, най-добро рап изпълнение за Darling, I и най-добра рап песен за Sticky.

Сред обявените изпълнители на шоуто са и Алекс Уорън, Джъстин Бийбър, Оливия Дийн, Фарел Уилямс, Сабрина Карпентър, Слаш и други.

Церемонията по раздаването на 68-ите годишни награди „Грами" ще бъде предавана на живо в неделя вечерта, 1 февруари, (03:00 часа българско време на 2 февруари) по Си Би Ес. Водещ на програмата ще бъде комикът Тревър Ноа.