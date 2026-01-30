Колко е важно да чуваме, докато говорим

Книгата „Чуй, докато говориш" от Десислава Каменова с премиера

Да осъзнаеш важността на комуникацията е една голяма стъпка към справянето с ежедневните предизвикателства – в личния живот, в работата и при публични изяви. Една малка, но сериозна книга, дело на адвокат Десислава Каменова, от няколко месеца запознава със света на вербалното и невербалното, или казано разговорно – с думите и езика на тялото.

„Чуй, докато говориш" (с логото на Книгоиздателска къща „Труд") бе представена официално на читателите в уютното ателие „Прегърни ме", където домакинята Мария Нейова развива дейности, свързани с подпомагането на деца и развитието на артистичните им заложби.

Редакторът Надежда Делева, както и от самата авторка представиха книгата, а сред десетките гости бяха адвокати, медиатори, преподаватели, близки и почитатели на Десислава Каменова. „Налице са изследвания, според които участник в една социална комуникация може да окаже влияние върху поведението на другата страна в комуникацията, което се дължи на често неосъзнатото невербално поведение на другата страна. Например невербалните сигнали и знаци, които изпраща учителят в класната стая, могат да окажат влияние върху това какви резултати показват учениците. Затова например е важно не само какво казва учителят, но как е облечен, какви са жестовете му, как се държи тялото му към учениците", това сподели Каменова. И допълни, че в книгата за пръв път е обърнато внимание на нещо много важно, когато общуваме – а именно тактилната комуникация, допирът по време, преди и след разговор. Дял заема и още един слабо изследван елемент – хронемиката. Значимостта на книгата е и в използваните над 160 референции, като авторката черпи и от опита си в сферата на правото и медиацията с лични примери.

А колко е ценна книгата, ще се увери всеки студент или работещ в сферата на медиите и комуникациите, медиацията, правото и социалните дейности. Книгата може да се поръча от www.trud.cc – електронния магазин на издателството.