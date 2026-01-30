Принц Андрю закрива една от последните си компании

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е напът да закрие една от последните си компании, неговият стартъп Pitch@Palace се очаква да спре работа през следващата седмица.

Бившият херцог на Йорк предприе стъпки за закриване на своя бизнес, което бележи поредната фаза в оттеглянето му от публичния живот.

Доброволната ликвидация е регистрирана в Companies House и е насрочена за следващия вторник, 3 февруари.

През октомври миналата година Бъкингамският дворец обяви, че 65-годишният Андрю ще бъде лишен от всичките си кралски титли заради връзките си с покойния педофил Джефри Епстийн.

В изявление дворецът заяви, че „наказанията са счетени за необходими" на фона на нарастващата полемика около връзката му с финансиста, с когото Андрю е излъгал, че е прекъснал връзките си.

В рамките на няколко часа бившият член на кралското семейство беше изтрит от списъка на аристокрацията.

Допълнителен удар за бившия принц беше заявката му за закриване на търговското подразделение на Pitch@Palace Global Ltd, което оцеля след катастрофалното му интервю за Newsnight през 2019 г.

До 2021 г. британският клон на компанията беше закрит, докато около приятелството на Андрю с Епстийн се вихреше скандал.

Pitch@Palace следваше формата на хитовото предаване на BBC Dragon's Den, насърчавайки начинаещите предприемачи да представят идеите си пред потенциални инвеститори.

Това се разглеждаше като начин да се осигури на Андрю източник на доходи, след като по-големият му брат крал Чарлз спря да го подкрепя финансово.

Участниците се състезаваха за финансиране и възможност да достигнат финала, който се проведе в двореца Сейнт Джеймс.

Съобщение на Companies House показа как единственият останал директор на Pitch@Palace Global Ltd, Артур Ланкастър, е подал заявление за заличаване и разпускане на компанията.

Фирмата публично премахна бившата титла на Андрю „херцог на Йорк" от регистъра, където той беше вписан като „лице със значителен контрол".

Pitch@Palace, създадена през 2017 г., някога спечели похвалите на бившия принц за това, че помага на младите хора да се включат в бизнеса, като твърдеше, че разполага със „силна екосистема с над 1000 предприемачи от 64 страни по целия свят".

Отскоро подадените отчети показват, че компанията няма персонал и активите й са спаднали от 257 286 паунда на едва 12 000 паунда.

В заключителния документ се казва: „Тази компания е подала заявление за заличаване и разпускане. Регистраторът ще пристъпи към това, освен ако няма основателна причина да не го направи, а при разпускането всички останали активи на компанията ще бъдат прехвърлени на Кралската корона."

Сделката за покупката на фирмата на Андрю от холандската компания Startup Bootcamp пропадна през март миналата година, въпреки че тя призна, че вижда „огромна стойност" в бизнеса.

През октомври Бъкингамският дворец обяви, че Андрю ще напусне Royal Lodge в Уиндзор, за да се премести в имението на семейството в Сандрингъм, Норфолк.

Крал Чарлз III лиши брат си от титлите след седмици на натиск да предприеме действия по отношение на връзката на Андрю с Епстийн, който почина в затвора през август 2019 г. на 66-годишна възраст.

По-рано през същия месец Андрю заяви, че повече няма да използва титлата „херцог на Йорк" след разкритията за приятелството му с Епстийн и подновените обвинения за сексуално насилие от страна на Вирджиния Джуфре, която го обвинява в посмъртните си мемоари.

Вестник „Mail on Sunday" разкри как Андрю се е опитал да въвлече столичната полиция и един от най-висшите сътрудници на кралица Елизабет в кампания за оклеветяване на Джуфре, която го е обвинила, че я е насилил, когато е била тийнейджърка.

В имейл се разкрива как Андрю е помолил своя полицейски бодигард, финансиран от данъкоплатците, да разследва „лъжливата" млада жена.

Принцът е предал подробности за датата й на раждане и социалноосигурителния й номер, които се смята, че са му били дадени от Епстийн.

Той също така твърди, че Вирджиния, която се самоуби по-рано тази година, е имала криминални присъди, твърдение, което не е подкрепено с никакви доказателства, нито потвърдено от полицията, и което е категорично отречено от семейството й.

По-ранен имейл разкри, че Андрю е излъгал Бъкингамския дворец и британската общественост, когато е твърдял, че е прекъснал всякаква връзка с близкия си приятел през декември 2010 г., след освобождаването на Епстийн от затвора по обвинения в сексуално насилие над деца.

Дванадесет седмици по-късно той изпратил имейл на финансиста, осъден за сексуални престъпления, в който написал, че са „заедно в това" и изразил желанието си „скоро да си поиграят още".

Джуфре, която се самоуби през април, твърди, че е била принудена да прави секс три пъти с Андрю, което той категорично отрича, включително когато тя е била на 17 години и по време на оргия, след като е била трафикирана от Епстийн.

Андрю е платил милиони, за да уреди гражданско дело за сексуално насилие с нея през 2022 г., въпреки че е настоявал, че никога не я е срещал.

Тази седмица той е бил забелязан да язди кон в Уиндзорския замък в компанията на Беатрис и нейната четиригодишна дъщеря Сиена, като триото е било видяно в Кралските конюшни, преди да се отправи към Хоум Парк.

Снимките показват Андрю с потиснат вид, яздейки напред, докато Беатрис върви редом със Сиена и конюх.

Съобщава се, че Беатрис също е посетила баща си в неговия скорошен бивш дом Роял Лодж.

Миналата седмица пред имота е бил забелязан камион, който е бил там, за да събере вещите на бившия принц.

Очаква се Андрю да се премести във временен имот в имението Сандрингъм в Норфолк през следващите седмици, преди да приключат ремонтите в Марш Фарм, новия му дом, около Великден.