Легендарният музикант Фела Кути ще стане първият африканец, получил „Грами“ за цялостни постижения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нигерийската музикална звезда Фела Кути ще получи посмъртно награда „Грами" за цялостни постижения – почти три десетилетия, след като почина на 58-годишна възраст, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

„Фела бе в сърцата на хората толкова дълго време. Сега „Грами" го призна и това е двойна победа", каза за Би Би Си синът му Шеун Кути, който също е музикант. „Това балансира историята на Фела", добави той.

Рики Стайн, дългогодишен приятел и мениджър на музиканта, отбеляза, че признанието на наградите е „по-добре късно, отколкото никога".

„В миналото Африка не представляваше голям интерес за тях. Мисля, че това се промени доста напоследък", каза той.

След световния успех на афробийта - жанр, вдъхновен от музиката на Фела, през 2024 г. „Грами" въвеждат категория за най-добро африканско изпълнение.

Тази година нигерийската суперзвезда Бърна Бой (Burna Boy) също има номинация за най-добър глобален музикален албум.

Но Фела Кути ще бъде първият африканец, който ще получи приза за цялостни постижения, макар и посмъртно. Наградата е връчена за пръв път през 1963 г. на американския певец и актьор Бинг Крозби.

Сред другите музиканти, които ще бъдат удостоени с приза тази година, са мексиканско-американският китарист Карлос Сантана, американската певица Шака Кан и Пол Саймън.

Семейството на Фела Кути, както и негови приятели и колеги, ще присъстват на церемонията, за да получат неговата награда.

Стайн казва, че е важно да бъде почетен Фела като човек, който е отстоявал интересите на хората, „които са изтеглили късата клечка" в живота, добавяйки, че той е „осъждал всяка форма на социална неправда, корупция и лошо управление" в правителството.

Фела Кути е пионер на афробийта, заедно с барабаниста Тони Алън, смесвайки западноафрикански ритми, джаз, фънк, продължителни импровизации, редуване на солист и хор и политически заредена лирика.

По време на кариерата си, продължила почти три десетилетия, до смъртта му през 1997 г., Фела Кути издава над 50 албума и създава произведения, в които се смесват музиката с идеологията, ритъмът със съпротивата и изпълнението с протеста, пише Би Би Си.