Тръмп наистина ли е дал на Ники Минаж „златна карта” на стойност 1 милион долара?

„Златен коз безплатно", написа рапърката в социалните мрежи. Но Белият дом казва, че не е точно така

След съвместно появяване с президента Доналд Тръмп тази седмица рапърката Ники Минаж се похвали с това, което изглеждаше като скъп подарък, който привлече вниманието както на хип-хоп общността, така и на защитниците на имигрантите, съобщава Таймс.

Тя публикува снимка на „златна карта" на Тръмп – ускорена виза, предлагана на тези, които са готови да платят 1 милион долара. Но Минаж, която само няколко часа по-рано заяви, че е „№ 1 фен" на Тръмп, намекна, че не е похарчила нито цент.

„Е, добре...", написа Ники Минаж под снимката на картата с лика на Доналд Тръмп до Статуята на свободата.

„В момента финализираме документите за гражданство, както ми каза МОЯТ прекрасен, великодушен и очарователен президент", добави Минаж, която по-рано заяви, че е дошла в САЩ незаконно. „Без теб не бих го направила."

И ако това не беше достатъчно ясно: „Златна карта на Тръмп безплатно", написа тя, заедно с изображение на героя от филма на ужасите Чъки, който показва среден пръст.

Публикацията предизвика въпроси. Дали рап звездата, номинирана за „Грами", и един от най-новите политически съюзници на Тръмп, е заобиколила забавената имиграционна система, за да получи безплатна луксозна виза?

Оказа се, че всичко, което Минаж е получила, е златиста карта с лика на Тръмп. Служител на Белия дом, който говори при условие за анонимност, за да опише подаръка, каза, че златната карта е просто „сувенир", а не „визов документ".

Въпреки нейното самохвалство, картата вероятно няма да има голяма стойност за Минаж, която вече изглежда има легален статут.

Служител на Министерството на вътрешната сигурност, който говори при условие за анонимност, за да разясни подаръка със златната карта, каза, че Минаж е била законен постоянен жител в продължение на около две десетилетия, което означава, че вече е имала право да подаде молба за гражданство.