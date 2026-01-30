Марк Антъни ще става баща за осми път (Снимка)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Певецът Марк Антъни и 26-годишната му съпруга Надя Ферейра обявиха, че очакват второто си дете заедно. Това ще бъде осмото дете за изпълнителя, отбелязва PageSix.

През юни 2024 г. двойката отпразнува първия рожден ден на сина си Марко, споделяйки снимка в профила на Надя Ферейра. В описанието тя отдели специално внимание на първата година от живота на детето и разкри името му - Марко.

Марк Антъни и Надя Ферейра за първи път предизвикаха слухове за връзка след съвместна поява в Мексико Сити през 2022 г. Малко по-късно те потвърдиха отношенията си със селфи от самолет.

Три месеца след официалното обявяване на връзката си, двойката потвърди и годежа си по време на парти. През 2023 г. те сключиха брак на бляскава церемония в Маями.

Първото им дете Марко се присъедини към голямото семейство на изпълнителя, което включва още шест деца от предишни връзки с Деби Росадо, Даянара Торес и Дженифър Лопес.

Антъни споделя дъщеря Ариана и син Чейс с Росадо, както и синовете Кристиан и Райън с Торес. Освен това той и Лопес, са родители на 17-годишните близнаци Еме и Максимилиан.