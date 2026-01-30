"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фотозагадка: Кой е този наш любим актьор, един от създателите на "Комиците"?

Жокер: На снимката е с военната униформа, а в началото на февруари има рожден ден.

Отговора на фотозагадката очаквайте утре.