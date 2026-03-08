Стилни и вкъщи - с плетен или сатенен сет в пастелни тонове, лек грим и лента за коса

Избелелите и с дупки дрехи не са за домашно облекло, изхвърлете ги

За повечето хора домът е истинско убежище, място, в което се прибираме, за да си поемем дъх, да се отпуснем и да оставим напрежението на външния свят зад вратата. Именно затова мнозина допускат една и съща грешка, обличат най-старите, овехтели и само за вкъщи дрехи от гардероба, убедени, че у дома външният вид няма значение. Истината обаче е, че домашното облекло не бива да бъде синоним на небрежност. Начинът, по който изглеждаме вкъщи, не е просто въпрос на удобство, той е отражение на отношението ни към самите нас и към хората около нас.

Дрехите, които носим вкъщи, трябва да бъдат меки, приятни и да не ограничават движенията ни. Това обаче не означава, че трябва да изглеждаме разрошени или нехайни. Съвременната мода отдавна доказва, че уютните дрехи могат да бъдат стилни, дори ако не напускаме дома си през целия ден.

Луксозни трикотажни сетове, широки потници, сатенени или копринени халати тип кимоно, плетени жилетки и меки пуловери могат да придадат елегантен завършек на домашната визия, без да отнемат от усещането за комфорт.

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/BLANCAARIMANY

Пастелните цветове и добре съчетаните материи създават приятен и модерен външен вид, независимо дали четем книга на дивана, пием кафе, или работим от вкъщи.

Една от най-често срещаните грешки в домашния гардероб е запазването на овехтели, избелели и размъкнати дрехи “за вкъщи”.

Макар и удобни, те не носят позитивно послание. Чорапите с дупки например са класически пример за нещо, с което е време да се разделим. Подобни неща

подкопават самочувствието

и създават усещане

за небрежност,

което често се отразява и на психическото ни състояние.

Освен това не е здравословно за една връзка, независимо дали става дума за гадже, или съпруг, постоянно да вижда жената в занемарен, размъкнат и небрежен вид. Първото впечатление и привличането не изчезват с времето, те просто се поддържат по различен начин. Доброто отношение към външния вид у дома е част и от всекидневната грижа за връзката.

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/STREETSTYLEGLOBAL_

Не е възпитателно и децата да виждат родителите си постоянно облечени в избелели, разтегнати дрехи с дупки, които сякаш крещят “отказал съм се от себе си”. Подобна визия може да се възприеме като пренебрежение не само към собственото тяло, но и към мястото, в което живеем. У дома може да ни бъде комфортно и да изглеждаме стилни. И трябва да се грижим за визията си точно както го правим, когато излизаме навън.

Спортните комплекти от меки суитшърти и удобни долнища са сред най-популярните избори за домашни дрехи. Те са комфортни за целия ден, но в същото време стават

за бързо излизане

до магазина,

кварталното кафе или за посрещане на неочаквани гости. Този тип облекло е в така наречения атлишър (athleisure) стил, съчетава спортно облекло (athletic) с всекидневна мода (leisure – свободно време). Дрехите са удобни като за спорт, но могат да се носят и у дома или навън.

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/GIRLSOBSESSEDWITHFASHION

В по-хладните дни плетивата са незаменими. Дългите жилетки и меките пуловери добавят елегантна небрежност към домашната визия и могат лесно да се комбинират с тениска, памучно или долнище от фина плетка. За много жени клиновете са неизменна част от облеклото вкъщи. С добре подбрен топ или със свободна туника от памук те изглеждат далеч по-представително от стари, разтегнати дрехи.

Дългите и широки рокли от тънки материи са изключително комфортни, като могат да се оставят свободно да се спускат около тялото или да се добави тънък колан за по-елегантна визия. Късите варианти са по-подходящи за топлите дни, но могат да се носят и през зимата, ако в дома си поддържате достатъчно висока температура.

През последните сезони дизайнерите и модните инфлуенсъри активно размиват границата между домашния и уличния стил. Комфортните сетове и плетивата се виждат по улиците и в кафенетата, доказвайки, че уютният стил може спокойно да се пренесе и извън дома. Особено популярни са пижамите и нощниците от сатен и коприна, които благодарение на своята изчистена елегантност лесно се превръщат в част от всекидневната градска визия, като

към тях се добавят

подходящи обувки

и аксесоари

Халатът тип кимоно от вкъщи пък се превръща в интересна връхна дреха или се използва като рокля.

Освен за облеклото у дома трябва да се грижим за косата и лицето си. Ниският кок или добре оформената опашка са практични решения, а леките вълни или разрошените букли придават обем и усещане за грижа без излишни усилия. Дори леко прибраната отстрани коса с красива шнола или лента прави визията завършена.

В домашни условия не е необходимо да слагате пълен грим. Достатъчни са няколко стъпки, BB крем или тониращ крем за свеж тен, можете да добавите и балсам за устни, въпреки че има жени, за които е задължително дори вкъщи да са с червило или поне гланц. Може да сложите и малко спирала, но не е нужно обилно напластяване. Деликатен руж в розови или карамелени тонове ще добави свежест и здравословно сияние, ако предишната вечер сте си легнали твърде късно.