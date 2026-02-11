Полите за зимата - от вълна и кашмир, са с миди и макси дължини

Кожените модели и плисетата са мини

Когато температурите падат, много жени се колебаят дали полата е подходящ избор за зимата. Истината е, че правилният модел, материя и комбинация могат да превърнат полата в изключително удобен и стилен елемент от зимния гардероб. Този сезон модните тенденции предлагат разнообразие от силуети, текстури и дължини, които се адаптират както за офиса, така и за вечерни излизания или за уикенда. Освен това перфектно се съчетават с всякакъв вид боти, обувки и ботуши. Еднакво добре стоят с каубойски модели, чизми, кубинки, маратонки, кецове и високи токчета. По-зиморничавите може да ги носят с плътни чорапогащници и клинове, а сатенените и копринени модели се слагат даже върху дънки или панталони.

Плисираните поли остават актуални вече няколко сезона. Те са подходящи не само за всекидневни, но и за по-официални поводи, особено когато са изработени от плътни материи като вълна, естествена или екокожа.

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/STREETSTYLEGLOBAL_

Вариантите с миди дължина са чудесен избор за офиса и се комбинират с пуловер или поло, а към тях се добавят елегантни ботуши до коляното, но може и боти с ефектни метални декорации. Този тип поли са изключително

подходящи за

по-пълни фигури,

тъй като вертикалните линии на плисетата визуално издължават тялото и придават лекота. За по-младежка и неформална визия може да се носят с груби плетени жилетки, елегантни обувки, маратонки или кубинки и се лансират в мини дължина. За официални събития може да се добави кожено или вълнено сако, тънък колан на талията и класически обувки на ток, които допълват елегантния аутфит.

Миди и макси поли от плътна материя са изключително удобни през зимата, защото покриват краката, а в комбинация с дебели чорапогащи и ботуши осигуряват достатъчно топлина. Поли тип молив или с леко разкрояване са перфектни за офис и бизнес събития. Дамите с по-едри фигури могат да избират модели, които леко се разширяват от талията надолу. Това балансира пропорциите, докато по-високите и стройни жени могат да експериментират с макси дължини и по-силни цветови контрасти, като например тъмносиньо с наситеночервено или изумрудено. Актуални са и силно разкроените варианти с десени на големи карета. За работното всекидневие

се комбинират с пуловер

с висока яка

или с тънка вталена риза за по-официален вид.

Сред топпредложенията за този сезон са и кожените поли, които се налагат както в миди, така и в мини варианти. Придават бунтарски, модерен нюанс на всяка визия. За вечерни събития или коктейли се съчетават с полупрозрачни блузи, фин кашмирен пуловер или сатенен топ. За всекидневието е подходяща комбинацията с плетен пуловер и спортни обувки, които може да са кецове или маратонки. Кожената пола е особено подходяща за слаби и високи фигури, защото подчертава силуета, но дамите с по-пълни бедра могат да изберат леко разкроена линия или модели с А-силует, които създават баланс. За уикенд излизания полата се съчетава с овърсайз блуза, дълго палто и кубинки, което създава модерен градски вид.

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/LINDA.SZA

Практични и топли за студените дни са вълнените и кашмирени модели. За офиса са подходящи миди и макси дължини, а по-късите варианти с дебели чорапи и ботуши до коляното са чудесен избор за среща с приятели. По-ниските жени може да носят поли до средата на прасеца с висока талия,

които визуално

издължават краката

А към тези до глезена добавете обувки с платформа или с високи токчета. За представителките на нежния пол с пищен бюст и тънка талия са полите с леко разкрояване от талията надолу, тъй като подчертават формите, без да създават усещане за обем. Комбинират се с пуловери в неутрални цветове за офис визия или с ярки жилетки за разходка в града.

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/JULIA.KAMMERER

За вечерни събития стилистите предлагат плисирани и копринени поли в пастелни тонове. Коприната придава движение и лекота, а цветове като бордо, изумруденозелено или тъмносиньо са изключително елегантни за зимата. Носят се с топове, ризи от съвсем фина материя или кашмирени блузи. Разбира се, тези поли може да влязат в гардероба и за всекидневието, като се съчетават с пуловери, жилетки, елегантни палта и дълги шалове. За да се подчертае талията пък, се добавя колан.

Тесните поли с висока талия са подходящи за по-официални поводи и офиса. Те може да се комбинират с ризи, блузи с панделка или леко обемни пуловери, които в долната си част небрежно се прибират под полата, за да се подчертае силуетът. Жени с едри бедра или ханш могат да изберат модели с еластични платки и леко разкрояване, докато по-ниските могат да експериментират с висока талия и ботуши до коляното. За вечерна визия комбинацията

с блуза с пайети и обувки

на ток се превръща

в елегантен аутфит,

а за делови срещи може да се направи съчетание с класическа риза и сако.

Този сезон са актуални и полите с бродерии и десени на карета, флорални мотиви или животински принтове. За офиса е подходящо да се комбинират с едноцветни горни дрехи и обувки. Но за вечерни и градски визии дизайнерите лансират съчетания с пуловери в наситени цветове, блузи с контрастни десени, а отгоре се добавят кожени якета или къси палта.