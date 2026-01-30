Гръцката кухня оглави световна класация, българската е на 33-то място

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцката кухня се нарежда на първо място в света за 2025 г. в проучване на платформата „Уърлд попюлейшън ривю“ (World Population Review), показват данни, публикувани на сайта на платформата.

Според класацията, озаглавена „Коя страна има най-добра кухня?“ и изготвена на базата на оценките на около 400 хиляди души, Гърция получава средна оценка 4,60 при максимална 5, което я поставя на първо място и пред италианската кухня, която е оценена с 4,59, съобщи БТА.

Българската кухня се нарежда на 33-то място с оценка 4,23.

Сайтът прави уговорката, че въпреки широката база на проучването, оценките на кухнята са силно субективни.