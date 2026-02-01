Филм за Армани, но без Италия - ще го снимат в Унгария

Всички се питат кой ще изиграе краля на модата в лентата на холивудския режисьор Боби Мореско

Както можеше да се очаква, един от най-влиятелните дизайнери в историята на модата - Джорджо Армани, ще получи своя мащабен биографичен филм. Проектът, озаглавен “Армани, кралят на модата” (Armani - The King of Fashion), вече е в активна фаза на разработка, но още преди началото на снимките предизвика сериозни полемики. Причината не е художествена, а географска: филмът няма да бъде заснет в Италия, а изцяло в Унгария.

Зад камерата застава Боби Мореско, носител на “Оскар” за сценария на филма “Сблъсъци” (Crash, 2004). Той е режисьор с дългогодишен опит в разказването на силни биографични истории. Сценарият на филма за Армани се пише от самия него в съавторство с дъщеря му Аманда. В същото време това ще е третото сътрудничество на Мореско с продуцента Андреа Йерволино след биографичните филми “Ламборгини” (2022) и “Мазерати” (планиран за 2026). Филмът ще проследи личната и професионална еволюция на Армани -

от началото на кариерата му до превръщането му в глобален симво на елегантност,

минимализъм и италиански стил. Проектът придобива още по-голяма емоционална тежест, тъй като разказва историята на дизайнера, починал през септември 2025 г. на 91-годишна възраст.

Към момента най-обсъжданият въпрос - кой актьор ще влезе в ролята на Джорджо Армани, остава без официален отговор. Продуцентите все още не са обявили името на главния изпълнител, което подсказва, че кастингът е в деликатна фаза. Изборът ще бъде ключов: става дума за интерпретация на икона, чиято сдържаност, харизма и прецизност са трудни за пресъздаване.

Решението филмът да бъде заснет в Унгария, а не в родината на Армани е взето след заседание на борда на международната продуцентска компания TAIC Funding на 23 януари 2026 г. и е резултат от “задълбочен анализ на инвестиционния план” и продължителни разговори с американски банки и фондове, които финансират продукцията.

Според компанията проблемът не е в качеството на италианските професионалисти или в артистичната среда, а в “структурната административна несигурност” в Италия. Източници, близки до продукцията, твърдят, че големи американски банки вече не смятат за финансово надеждни кинопродукции, базирани в Италия, заради непредсказуема нормативна рамка, забавяния и неравнопоставено третиране на продуцентите.

Биографичният филм за Армани разполага с внушителен бюджет от около 135 млн. долара

и е част от международната продукционна линия на TAIC за периода 2026-2027 г. Според компанията само за десет дни от Италия са били изтеглени киноинвестиции за около 335 млн. долара. Става въпрос за 135 милиона за “Армани, кралят на модата” и над 200 милиона за друг проект - “Бугати, геният” (Bugatti - The Genius), който също ще бъде преместен в Унгария.

“Дълбоко съм привързан към Италия и италианската идентичност. Макар да съм итало-канадец, оставам горд италианец”, заявява Йерволино. “Ще продължа да развивам проекти, посветени на великите икони на нашата страна. Дори когато, както сега, сме принудени да ги реализираме извън Италия, ще продължа да разказвам историите на Италия пред света.”

Филмът за Армани е част от по-широка стратегия на Йерволино за създаване на

биографични продукции, посветени на италианския гений

“Бугати, геният” ще бъде новият епизод от своеобразна “квадрилогия” за автомобилната и индустриална креативност на Италия. Първият филм - “Ламборгини”, години след премиерата си продължава да бъде сред най-гледаните заглавия в стрийминг платформите. Вторият - “Ферари” на Майкъл Ман, бе част от официалната селекция на кинофестивала във Венеция през 2023 г. и постигна силни телевизионни рейтинги.

С “Армани, кралят на модата” Йерволино и Мореско се заемат с може би най-деликатната и символична история досега: тази на човек, който превърна италианската елегантност в универсален език. Филмът обещава блясък, противоречия и голямо кино, макар и заснето далеч от Италия и от Милано.