ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Илияна Йотова похвали съжителството на модерн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22195165 www.24chasa.bg

С нестандартна визия, да свири на пиано - какви актьори търсят във филма за Лили Иванова?

2088
Примата Лили Иванова

Кастингът за главната роля във филма за великата Лили Иванова приключи, но сега се търсят трима мъже, които да играят в лентата “Лили - Любовта е живот”. Не са обявени ролите им, а актьорите могат да кандидатстват само според описаните критерии.

Едната роля е на мъж с “университетско образование и добри маниери”. Актьорът, който ще влезе в нея, трябва да има меки черти на лицето, топла усмивка, а героят му да излъчва естествен авторитет, придобит чрез знание и начетеност.

Според описанието в платформата за кастинг вторият мъж, който се търси, трябва да има нестандартен външен вид. Във филма героят ще бъде между 35-45 години. “Влиятелна фигура в музикалните среди с нестандартен външен вид и безкомпромисен характер. Утвърден професионалист с остър усет към таланта и непоколебима увереност в собствените си методи. Категоричен, взискателен, с изтънчен вкус и аристократично държание. Познава цената на успеха и не се колебае да бъде арогантен, когато ситуацията го изисква. Неговият подход към хората и музиката е донесъл резултати, които говорят сами за себе си. Мъж, който създава звезди и упражнява реална власт в културните кръгове на епохата”, пише още в описанието за поддържащата роля.

Третият актьор, който ще участва във филма, трябва да бъде тъмнокос и висок. Героят му произхожда от утвърдено софийско семейство с бохемски наклонности и дълбоки културни корени. “Образован и емоционално интелигентен, виртуоз в музиката. Притежава онази естествена привлекателност, която не се нуждае от афиширане. Свири на пиано с увереността на човек, отгледан сред музика и литература.” Важно изискване за тази роля е актьорът задължително да може да свири на пиано.

Желаещите могат да кандидатстват до 8 февруари. Кастинг-режисьорката е актрисата Боряна Братоева, която зрителите познават от малкия екран с ролите ѝ в “Съни бийч”, “Майките”, “Седем часа разлика”. Помага ѝ кастинг-асистентката Пламена Божилова, по-позната с името Кейт Никълс.

Примата Лили Иванова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)