С нестандартна визия, да свири на пиано - какви актьори търсят във филма за Лили Иванова?

Кастингът за главната роля във филма за великата Лили Иванова приключи, но сега се търсят трима мъже, които да играят в лентата “Лили - Любовта е живот”. Не са обявени ролите им, а актьорите могат да кандидатстват само според описаните критерии.

Едната роля е на мъж с “университетско образование и добри маниери”. Актьорът, който ще влезе в нея, трябва да има меки черти на лицето, топла усмивка, а героят му да излъчва естествен авторитет, придобит чрез знание и начетеност.

Според описанието в платформата за кастинг вторият мъж, който се търси, трябва да има нестандартен външен вид. Във филма героят ще бъде между 35-45 години. “Влиятелна фигура в музикалните среди с нестандартен външен вид и безкомпромисен характер. Утвърден професионалист с остър усет към таланта и непоколебима увереност в собствените си методи. Категоричен, взискателен, с изтънчен вкус и аристократично държание. Познава цената на успеха и не се колебае да бъде арогантен, когато ситуацията го изисква. Неговият подход към хората и музиката е донесъл резултати, които говорят сами за себе си. Мъж, който създава звезди и упражнява реална власт в културните кръгове на епохата”, пише още в описанието за поддържащата роля.

Третият актьор, който ще участва във филма, трябва да бъде тъмнокос и висок. Героят му произхожда от утвърдено софийско семейство с бохемски наклонности и дълбоки културни корени. “Образован и емоционално интелигентен, виртуоз в музиката. Притежава онази естествена привлекателност, която не се нуждае от афиширане. Свири на пиано с увереността на човек, отгледан сред музика и литература.” Важно изискване за тази роля е актьорът задължително да може да свири на пиано.

Желаещите могат да кандидатстват до 8 февруари. Кастинг-режисьорката е актрисата Боряна Братоева, която зрителите познават от малкия екран с ролите ѝ в “Съни бийч”, “Майките”, “Седем часа разлика”. Помага ѝ кастинг-асистентката Пламена Божилова, по-позната с името Кейт Никълс.

