Най-известният певец в Малта записа парчето

си за конкурса с BG симфоничен оркестър

Невена Цонева и Иво Димчев влизат в “Евровизия”. Те ще са част от националната селекция за конкурса довечера, за да представят свои песни, но няма да се включат в надпреварата, макар самият Димчев наскоро да обясни, че е бил канен да участва в нея. Заради други ангажименти нямало как да успее.

Трима чужди изпълнители също ще са гости на втория етап от селекцията за “Евровизия”, в която ще стане ясно кой певец ще ни представя на престижниия конкурс.

Най-популярната музикална звезда в Малта - Aidan, ще представи у нас баладата си Bella, с която ще се яви и на престижния форум. Инструменталът на песента е записан в София с български симфоничен оркестър. Албанският представител на конкурса тази година Alis също ще изпълни своята песен Nan, с която ще се бори за първото място. Победителят от “Евровизия” през 2011 г. - Eldar от Азербайджан, ще изпее своя хит The One.

ИВО ДИМЧЕВ

Осмина са финалистите, измежду които зрители и жури ще избират българския представител - “Керана и Космонавтите”, Михаела Маринова, “Молец”, Роксана, Дара, Innerglow, Mона и Прея. Те ще изпълнят по една песен от своя репертоар на живо по БНТ утре от 21 ч.

Накрая зрители и жури избират измежду 3 песни

Финалната фаза на националната ни селекция ще е в края на февруари. В нея победителят ще изпълни на живо три песни, написани специално за явяването му на конкурса във Виена. И пак комбиниран вот - на жури и на зрители, ще реши с кое парче ще се представим на “Евровизия”.

Тази година във Виена е юбилейното 70-о издание на форума. България ще бъде представена във втория полуфинал - на 14 май, когато са и участията на Албания и Малта. Финалът е на 16 май.