ДесиСлава на Алеята на славата в Ел Ей

Попфолк певицата ДесиСлава откри името си на Алеята на славата в Лос Анджелис. Тя публикува своя снимка в Инстаграм, на която се вижда DESI, но е закрила част от плочата с обувката си. Певицата най-вероятно се шегува, защото звездата е на Деси Арнас - кубински музикант и диригент, който от 1960 г. има две звезди в Холивуд.

В момента ДесиСлава е на турне в Америка, там е заедно със синовете си Майки и Борис. Серията от концерти започна на 27 януари в Лас Вегас и ще завърши на 8 февруари в Нейпълс. Други градове, в които ще пее, са Сан Франциско, Сиатъл, Кейп Код и Чикаго, като концертът в Сиатъл ще бъде фолклорно издание.