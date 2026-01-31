Пиърс Броснан готов пак да играе Джеймс Бонд, но вече пенсионер

Критикуват съпругата на агент 007 заради теглото ѝ, той я обожава

Тя се тревожи, че актьорът не спира да работи, но него филмите го държат жив

“Имам страхотна съпруга, която ми дава криле да летя. Аз съм католик и вярата ми е много силна, а и трябва да си здрав като стари ботуши, за да си в играта толкова дълго”, казва Пиърс Броснан пред “Индипендънт”. През май актьорът ще стане на 73 г., но и през ум не му минава да се пенсионира, защото смята, че снимането на филми го “държи жив”. А и усеща как остарява и не иска да губи нито миг от живота.

Макар да е близо половин век в киното, Броснан признава, че все още изпитва съмнения понякога дали е добър в това, което прави. “Актьорството е капризна игра. Черното куче на съмнението седи до теб, но то е и това, което те подтиква напред. Постоянно се изграждаш и след това се разрушаваш по най-добрия възможен начин”, споделя звездата.

Ролята, която го изстрелва на върха на славата, безспорно е тази на Джеймс Бонд от филмовата поредица за прочутия британски агент 007. Сега, когато се подготвя нова серия от нея, почитателите на Броснан се вълнуват дали не би се върнал в нея. В интервю актьорът шеговито отговори, че би го направил на секундата, независимо че вероятно ще трябва да играе по-стара, пенсионирана версия на Бонд. Истината обаче е, че не е сред обсъжданите имена за наследник на Даниел Крейг в поредицата. Смята се, че тя ще бъде рестартирана в средата на годината с по-млад британски актьор, като сред спряганите са Джейкъб Елороди, Арън Тейлър-Джонсън и Тео Джеймс.

“Аз също се вълнувам кой ще играе ролята, дали ще е мъж, или жена. Винаги е вълнуващо. Обичах Шон (Конъри), обичах Роджър (Мур), Даниел беше невероятен, Тимъти Далтън - също”, споделя Броснан пред “Таймс”. Той участва в четири филма от поредицата между 1995 и 2002 г.

За първи път му предлагат

да се превъплъти в агент 007 през 1985 г.,

след като Роджър Мур напуска продукцията, но отказва. Причината е, че по това време играе в американския детективски сериал “Ремингтън Стийл”, с който е много известен в САЩ. Броснан се запознава с продуцента на британската шпионска поредица Алберт Р. Броколи покрай първата си съпруга Касандра Харис. Австралийската актриса смята, че мъжът ѝ може да е страхотен Джеймс Бонд, и непрекъснато го насърчава да приеме ролята. Тя обаче не успява да го види в нея, защото умира от рак през 1991 г. Двамата са родители на син Шон, но актьорът осиновява и двете ѝ деца от предишна връзка, след като биологичният им баща също умира.

След смъртта на Касандра той приема да играе Бонд и се връща за снимките на поредицата във Великобритания, откъдето всъщност тръгва актьорската му кариера.

До 10-годишна възраст той живее в малко, ирландско градче, където е роден. Отгледан е от баба си и дядо си, тъй като баща му ги напуска, а майка му отива да работи като медицинска сестра в Англия. “Тя беше много смела. Предприе тази стъпка, защото искаше по-добър живот за нея и мен. Връщаше се два пъти годишно и аз имах доста самотно детство”, признава Броснан. След като успяват да се съберат в Лондон, нещата обаче не стават много по-добри за него. “Когато отидеш в толкова голям град като 10-годишно ирландско момче, животът внезапно започва да се движи доста бързо. А и британците знаят как да ти го покажат. Прякорът ми в училище беше просто “ирландец”. Чувствах се аутсайдер”, спомня си актьорът.

Затова, когато се появява възможност да се снима в американски филми, тегли кредит с първата си съпруга и се местят в САЩ. Приемайки ролята на Бонд, иска клауза в договора, която да му позволява да участва и в други филми.

По това време той вече се е запознал с американската журналистка Кийли Шей Смит, за която 7 години след първата им среща се жени. Двамата се вричат във вечна вярност в абатство Балинтубър в Ирландия през лятото на 2001 г., когато вече са се родили двамата им синове. Но много по-рано знаят, че ще остареят заедно.

Пиърс Броснан и жена му на премиерата на нов филм от поредицата за Джеймс Бонд в Ню Йорк на 13 ноември 1995 г. СНИМКА: ГЕТИ ИМИДЖИС

И днес, когато Кийли под сурдинка споделя с приятели, че се притеснява от продължаващата натовареност на Пиърс, тя все така е плътно зад него. За двамата се говори като за

една от най-великите любовни истории на Холивуд,

особено след като за пореден път тролове пуснаха гнусни коментари в социалните мрежи за наднормените килограми на съпругата на актьора. Публикувайки нейна снимка отпреди 30 години, когато е стройна и слаба, един от тях написа, че това е напомняне защо бракът трябва да се избягва. Той обаче се сблъска с вълна от критика. Десетки хора му напомниха, че много малко хора изглеждат толкова щастливи след толкова дълго време заедно и че двамата остаряват грациозно, докато други стават грозни вътрешно.

Самият актьор смята, че връзката им е дар от Бога. “Кийли и аз се обичаме и сме благословени да се имаме за спътници в този живот. Създадохме добър свят за себе си с упорит труд и постоянство в живота”, разкри преди време Броснан. За него тайната на дългия брак се крие в решаването на проблеми, независимо “дали става въпрос за пускането на пералнята, докъде ще стигнат финансите, или какви са мечтите ви”. “Намерих страхотна жена. Дори милион пъти да търся, няма да открия друга, толкова добра”, допълва звездата.

Актьорът се помири с доведен син, след като 20 г. не си говореха

Пиърс Броснан не само успя да се снима в нов филм през миналата година, но и да потуши дълго бушуващ скандал с едно от петте си деца. Става въпрос за 52-годишния Кристофър, който е син на първата му съпруга Касандра от предишна връзка. След като тя умира от рак, той го осиновява заедно със сестра му Шарлот, която също млада напуска този свят заради онкологично заболяване.

След като дълго време актьорът се опитва да спаси момчето от наркотичната му зависимост, през 2005 г. публично обявява, че го оставя да се оправя сам в живота. Близо 20 г. двамата не си говорят, но преди месеци намират отново път един към друг. Забелязани са да вечерят заедно в Лондон, а след това да се разхождат и в Испания, където Броснан се снимаше в Giant. Във филма той играе треньор и мениджър на прочут боксьор. За всеки снимачен ден прекарва часове на гримьорския стол, за да изглежда по-възрастен и като емблематична спортна фигура. Трансформацията е толкова голяма, че дори хора от филмовия екип не разбират първоначално, че това е някогашният, магнетичен Джеймс Бонд.