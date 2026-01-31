Телевизията сприятели Натали Трифонова и Виктория Готева преди 10 години, сега заедно бутат колички

Красивите водещи на Би Ти Ви станаха майки миналата година с 8 месеца разлика
Далеч от екрана, но отдадени на най-хубавия момент в живота на жената - майчинството, са красивите водещи на Би Ти Ви Натали Трифонова и Виктория Готева-Димитрова. И двете са приятелки още от 2016 г., когато започват да работят в телевизията, а днес - 10 години по-късно, заедно бутат бебешки колички. Те станаха майки на момчета миналата година. Арън на Натали Трифонова е с 8 месеца и 1 ден по-малък от Евгени - първородната рожба на Виктория.
Времето лети, радвайте се - така фенка на красивите майки ги съветва под чаровна снимка в социалните мрежи, която Натали Трифонова качи наскоро. На кадъра е с двете си приятелки - Виктория и Анна-Мария Конова от Нова телевизия, която също стана майка в края на миналата година. Трите, усмихнати, щастливи, облечени в топли дрехи и всяка хванала количката със своето дете, се разхождат в парка.
Първо се роди бебето на Виктория Готева. На 22 януари то стана на 1 годинка. Журналистката обаче рядко споделя лични моменти и снимки. За Коледа само показа кадър на бебето, облечено в коледно костюмче.
Нашата любов вече е тук! Добре дошъл, Евгени!, така кратичко тв водещата обяви, че е станала майка миналата зима. Момченцето носи името на прочутия си баща Евгени Димитров - Маестрото, който е шеф диригент на “Ку-Ку бенд” и директор на тв 7/8. То се появи на белия свят само два дни след рождения ден на баща си на 20 януари, когато Маестрото навърши 56 години.
Гордият татко обаче тогава публикува дълъг и емоционален пост, в който описа колко е щастлив. Той дори е бил в родилната зала. “Може би трябваше да доживея моите години, за
да се осмеля чак сега да присъствам на раждането на живота...
Според мен в тези моменти всеки мъж трябва да е до жена си”, написа тогава Маестрото.
Двамата се запознават в телевизията, но стават близки, когато журналистката започва да ходи на уроци по пиано при него. От 2020 г. пламва любовта помежду им, а три години по-късно те вдигнаха сватба на морето. И двамата не разказват много за личния си живот, затова така и не споделиха повече подробности около тържеството.
Цялото творчество на Маестрото е свързано все с неща, които е преживял. Затова и пише инструментална пиеса специално за съпругата си. “В началото беше само за пиано. Записах я, изпратих ѝ я и… Получи се много специален момент за нас. Казва се I Want You. Режисьорът Валери Милев направи изключителен клип към това парче”, разказа Маестрото преди време пред “24 часа”.
Водещата рядко говори за личния си живот, защото предпочита работата ѝ да е на преден план.
Все пак миналата година издаде няколко кадъра от майчинството, обединени в общ колаж. “Най-специалният 8 март!”, написа тогава Виктория. А на кадрите се виждат красив букет цветя, бебешка ръчичка, както и нейна снимка, докато е бременна.
Водещата позна майчинството в годината, когато навърши 30. Родена е на 20 юли 1995 г. в Пазарджик. Завършва езиковата гимназия “Бертолт Брехт” в родния си град, а после учи журналистика в Софийския университет “Свети Климент Охридски”.
Тя отива като стажант в телевизията през 2016 г., но бързо успява да се докаже и да я назначат. Три години е репортер, а през 2019 г. става най-младата водеща в Би Ти Ви, като поема късните новини от 23 часа. После е водеща и на сутрешните емисии.
През 2016 г. по същото време в телевизията започва да работи и Натали Трифонова. Оттогава се сприятеляват. През годините често публикуват снимки заедно, празнуват рождените си дни, в една компания са и с други колеги от телевизията. Но едва ли някога са подозирали, че
десет години по-късно по едно и също време ще станат майки
Красивата синоптичка и тв водеща роди първородния си син на 23 септември миналата година. Ден по-късно тя сподели радостната новина в социалните мрежи с думите: “Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!”. Бебето е първо за нея и второ дете за партньора ѝ Мартин Чой, който вече има дъщеря в тийнейджърска възраст – Киара, от предишна връзка.
Малкият Арън се появи на бял свят в столична частна болница, а Натали не пропусна публично да благодари на лекарския екип за грижите и подкрепата по време на раждането.
Нестандартното име на сина ѝ е с древноеврейски произход и носи значението “високопочитан” и “избраник”.
Първоначално майката е обмисляла да кръсти бебето Мартин – на баща му, но впоследствие двамата вземат друго решение. Арън се ражда девет дни преди рождения ден на водещата, която празнува на 2 октомври, което ги прави представители на една и съща зодия – Везни. Само няколко месеца след раждането Натали Трифонова демонстрира, че майчинството и стилът могат да вървят ръка за ръка. Тя често споделя визиите си по време на разходки с бебешката количка. Някои от тях са смели и провокативни – пола, високи токчета и ослепителна усмивка. В друг кадър младата майка залага на черно вталено сако с подчертана талия, в стил “мъжка кройка” бяла риза и вратовръзка, допълнени от барета, кожени ръкавици и слънчеви очила. При разходка в парка с колежката си Виктория Готева-Димитрова тя избира пухено кафяво палто с дължина до прасеца, широки дънки, шапка с козирка и маратонки. И по всичко личи, че Натали с лекота съчетава майчинството със своя отличителен стил, превръщайки дори обикновената разходка с Арън в истински моден момент.
Още когато обяви бременността си, Натали Трифонова споделяше част от емоциите си в социалните мрежи, макар по принцип да е сдържана, когато става дума за личния ѝ живот. Тя неведнъж е разказвала, че бременността не е била планирана.
Случи се, когато най-малко го очаквах,
признава тя.
Новината идва като гръм от ясно небе и предизвиква истинска буря от емоции, а когато разбира, че очаква момче, радостта става още по-голяма.
В последните седмици преди раждането водещата се отдава на спокойни разходки, класическа музика, романтични филми и готвене. “Това беше своеобразно вътрешно прераждане” – така тя описва последния триместър от бременността си.
По стара българска традиция Натали организира празник точно на 40-ия ден след раждането на първородния си син. По време на събитието бебето е орисано от три поколения жени в семейството, а водещата споделя трогателни кадри с последователите си. На малкото снимки, на които лицето на Арън се вижда частично, феновете ѝ са категорични, че той силно прилича на баща си.
Преди Мартин Чой личният живот на Натали преминава през няколко значими връзки. Най-дългата от тях е с ученическата ѝ любов Доан Хасан, с когото се познават още от деца. Двамата са учили в един и същи клас в кварталното училище. Той е от Силистра, тя – от Велико Търново, но и двамата живеят в София. Връзката им преминава през периоди на раздели и събирания.
След окончателната им раздяла се появяват слухове за нейни отношения с бившия водещ на Нова тв Деян Веселинов, а по-късно и с футболиста Антонио Аниете. Единственият мъж обаче, за когото Натали някога е говорила открито, остава Доан Хасан.
Запознанството между Натали Трифонова и Мартин Чой се случва по романтичен и донякъде неочакван начин. Двамата официално потвърждават връзката си година и половина след телевизионното гостуване на шампиона в предаването “Култ”, където, както самите те загатват, всъщност започва флиртът помежду им. Тогава Мартин докарва мотора си в студиото на bTV, а Натали се качва на него пред камерите.
Мартин Чой е 28-кратен шампион на България по мотоциклетизъм, европейски шампион за 2011 и 2021 година и единственият българин, участвал в легендарното състезание “24-те часа на Льо Ман”. Роден е на 11 март 1984 година и започва състезателната си кариера едва на 13-годишна възраст.
41-годишният шампион е роден в София, но има азиатски корени. Фамилията идва от дядо му, който е кореец. Мартин Чой е основател на ЕКО мото училище, където обучава млади таланти, и е активен участник в инициативи, насочени към повишаване на пътната безопасност.
Натали Трифонова е родена във Велико Търново, но израства в София. Кариерата ѝ в телевизията започва през 2012 година, а от 2016-а е част от екипа на bTV Media Group. От септември 2020 година е и водеща на лайфстайл предаването CoolT. Освен прогнозата за времето и CoolT, тя е водила “Геймър”, новогодишните програми на телевизията и редица други формати. Неотдавна Натали беше и сред най-атрактивните участнички в Dancing Stars. Заедно с партньора си Димитър Стефанин тя завоюва престижното трето място и се превърна в безспорен любимец на публиката.