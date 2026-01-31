Телевизията сприятели Натали Трифонова и Виктория Готева преди 10 години, сега заедно бутат колички

Красивите водещи на Би Ти Ви станаха майки миналата година с 8 месеца разлика

Далеч от екрана, но отдадени на най-хубавия момент в живота на жената - майчинството, са красивите водещи на Би Ти Ви Натали Трифонова и Виктория Готева-Димитрова. И двете са приятелки още от 2016 г., когато започват да работят в телевизията, а днес - 10 години по-късно, заедно бутат бебешки колички. Те станаха майки на момчета миналата година. Арън на Натали Трифонова е с 8 месеца и 1 ден по-малък от Евгени - първородната рожба на Виктория.

Времето лети, радвайте се - така фенка на красивите майки ги съветва под чаровна снимка в социалните мрежи, която Натали Трифонова качи наскоро. На кадъра е с двете си приятелки - Виктория и Анна-Мария Конова от Нова телевизия, която също стана майка в края на миналата година. Трите, усмихнати, щастливи, облечени в топли дрехи и всяка хванала количката със своето дете, се разхождат в парка. Анна - Мария Конова, Натали Трифонова и Виктория Готова - Димитрова (от ляво на дясно) на разходка в парка заедно с бебетата Снимка: Фейсбук

Първо се роди бебето на Виктория Готева. На 22 януари то стана на 1 годинка. Журналистката обаче рядко споделя лични моменти и снимки. За Коледа само показа кадър на бебето, облечено в коледно костюмче.

Нашата любов вече е тук! Добре дошъл, Евгени!, така кратичко тв водещата обяви, че е станала майка миналата зима. Момченцето носи името на прочутия си баща Евгени Димитров - Маестрото, който е шеф диригент на “Ку-Ку бенд” и директор на тв 7/8. То се появи на белия свят само два дни след рождения ден на баща си на 20 януари, когато Маестрото навърши 56 години.

Гордият татко обаче тогава публикува дълъг и емоционален пост, в който описа колко е щастлив. Той дори е бил в родилната зала. “Може би трябваше да доживея моите години, за

да се осмеля чак сега да присъствам на раждането на живота...

Според мен в тези моменти всеки мъж трябва да е до жена си”, написа тогава Маестрото. Евгени Димитров - Маестрото и Виктория станаха родители на момченце миналата година.

Двамата се запознават в телевизията, но стават близки, когато журналистката започва да ходи на уроци по пиано при него. От 2020 г. пламва любовта помежду им, а три години по-късно те вдигнаха сватба на морето. И двамата не разказват много за личния си живот, затова така и не споделиха повече подробности около тържеството.

Цялото творчество на Маестрото е свързано все с неща, които е преживял. Затова и пише инструментална пиеса специално за съпругата си. “В началото беше само за пиано. Записах я, изпратих ѝ я и… Получи се много специален момент за нас. Казва се I Want You. Режисьорът Валери Милев направи изключителен клип към това парче”, разказа Маестрото преди време пред “24 часа”.

Водещата рядко говори за личния си живот, защото предпочита работата ѝ да е на преден план. Снимка на малкия Евгени по Коледа.

Все пак миналата година издаде няколко кадъра от майчинството, обединени в общ колаж. “Най-специалният 8 март!”, написа тогава Виктория. А на кадрите се виждат красив букет цветя, бебешка ръчичка, както и нейна снимка, докато е бременна.

Водещата позна майчинството в годината, когато навърши 30. Родена е на 20 юли 1995 г. в Пазарджик. Завършва езиковата гимназия “Бертолт Брехт” в родния си град, а после учи журналистика в Софийския университет “Свети Климент Охридски”.

Тя отива като стажант в телевизията през 2016 г., но бързо успява да се докаже и да я назначат. Три години е репортер, а през 2019 г. става най-младата водеща в Би Ти Ви, като поема късните новини от 23 часа. После е водеща и на сутрешните емисии. Натали Трифонова и Виктория Готева заедно на парти на Би Ти Ви. СНИМКА: АРХИВ НА “24 ЧАСА” Снимка: Архив

През 2016 г. по същото време в телевизията започва да работи и Натали Трифонова. Оттогава се сприятеляват. През годините често публикуват снимки заедно, празнуват рождените си дни, в една компания са и с други колеги от телевизията. Но едва ли някога са подозирали, че

десет години по-късно по едно и също време ще станат майки

Красивата синоптичка и тв водеща роди първородния си син на 23 септември миналата година. Ден по-късно тя сподели радостната новина в социалните мрежи с думите: “Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!”. Бебето е първо за нея и второ дете за партньора ѝ Мартин Чой, който вече има дъщеря в тийнейджърска възраст – Киара, от предишна връзка.

Малкият Арън се появи на бял свят в столична частна болница, а Натали не пропусна публично да благодари на лекарския екип за грижите и подкрепата по време на раждането.

Нестандартното име на сина ѝ е с древноеврейски произход и носи значението “високопочитан” и “избраник”.

Първоначално майката е обмисляла да кръсти бебето Мартин – на баща му, но впоследствие двамата вземат друго решение. Арън се ражда девет дни преди рождения ден на водещата, която празнува на 2 октомври, което ги прави представители на една и съща зодия – Везни. Само няколко месеца след раждането Натали Трифонова демонстрира, че майчинството и стилът могат да вървят ръка за ръка. Тя често споделя визиите си по време на разходки с бебешката количка. Някои от тях са смели и провокативни – пола, високи токчета и ослепителна усмивка. В друг кадър младата майка залага на черно вталено сако с подчертана талия, в стил “мъжка кройка” бяла риза и вратовръзка, допълнени от барета, кожени ръкавици и слънчеви очила. При разходка в парка с колежката си Виктория Готева-Димитрова тя избира пухено кафяво палто с дължина до прасеца, широки дънки, шапка с козирка и маратонки. И по всичко личи, че Натали с лекота съчетава майчинството със своя отличителен стил, превръщайки дори обикновената разходка с Арън в истински моден момент. Натали Трифонова не показва личицето на малкия Арън. Снимка: Личен фейсбук профил

Още когато обяви бременността си, Натали Трифонова споделяше част от емоциите си в социалните мрежи, макар по принцип да е сдържана, когато става дума за личния ѝ живот. Тя неведнъж е разказвала, че бременността не е била планирана.

Случи се, когато най-малко го очаквах,

признава тя.

Новината идва като гръм от ясно небе и предизвиква истинска буря от емоции, а когато разбира, че очаква момче, радостта става още по-голяма.

В последните седмици преди раждането водещата се отдава на спокойни разходки, класическа музика, романтични филми и готвене. “Това беше своеобразно вътрешно прераждане” – така тя описва последния триместър от бременността си.

По стара българска традиция Натали организира празник точно на 40-ия ден след раждането на първородния си син. По време на събитието бебето е орисано от три поколения жени в семейството, а водещата споделя трогателни кадри с последователите си. На малкото снимки, на които лицето на Арън се вижда частично, феновете ѝ са категорични, че той силно прилича на баща си.

Преди Мартин Чой личният живот на Натали преминава през няколко значими връзки. Най-дългата от тях е с ученическата ѝ любов Доан Хасан, с когото се познават още от деца. Двамата са учили в един и същи клас в кварталното училище. Той е от Силистра, тя – от Велико Търново, но и двамата живеят в София. Връзката им преминава през периоди на раздели и събирания. Тв водещата си прави селфи с количката в асансьора. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

След окончателната им раздяла се появяват слухове за нейни отношения с бившия водещ на Нова тв Деян Веселинов, а по-късно и с футболиста Антонио Аниете. Единственият мъж обаче, за когото Натали някога е говорила открито, остава Доан Хасан.

Запознанството между Натали Трифонова и Мартин Чой се случва по романтичен и донякъде неочакван начин. Двамата официално потвърждават връзката си година и половина след телевизионното гостуване на шампиона в предаването “Култ”, където, както самите те загатват, всъщност започва флиртът помежду им. Тогава Мартин докарва мотора си в студиото на bTV, а Натали се качва на него пред камерите.

Мартин Чой е 28-кратен шампион на България по мотоциклетизъм, европейски шампион за 2011 и 2021 година и единственият българин, участвал в легендарното състезание “24-те часа на Льо Ман”. Роден е на 11 март 1984 година и започва състезателната си кариера едва на 13-годишна възраст.

41-годишният шампион е роден в София, но има азиатски корени. Фамилията идва от дядо му, който е кореец. Мартин Чой е основател на ЕКО мото училище, където обучава млади таланти, и е активен участник в инициативи, насочени към повишаване на пътната безопасност.

Натали Трифонова е родена във Велико Търново, но израства в София. Кариерата ѝ в телевизията започва през 2012 година, а от 2016-а е част от екипа на bTV Media Group. От септември 2020 година е и водеща на лайфстайл предаването CoolT. Освен прогнозата за времето и CoolT, тя е водила “Геймър”, новогодишните програми на телевизията и редица други формати. Неотдавна Натали беше и сред най-атрактивните участнички в Dancing Stars. Заедно с партньора си Димитър Стефанин тя завоюва престижното трето място и се превърна в безспорен любимец на публиката.

