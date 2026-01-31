Празнува д-р Снежа Бахарова-Рашидова, която прави трудните моменти за сърцето по-леки - не само в УМБАЛСМ “Пирогов”, където работи, а и със съвети за профилактика дори към непознати хора, които я разпознават и спират на улицата. За нея пациентите казват, че “чува” сърцето не само буквално с лекарската слушалка, а и с човешко състрадание и емпатия за болките и страховете им. Това обяснява защо д-р Бахарова-Рашидова е член на лигата “Лекарите, на които вярваме” от нейното създаване.

Да е здрава и щастлива!