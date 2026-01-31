ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 200 работници загинаха при срутване на мина в ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22196030 www.24chasa.bg

Празнува д-р Снежа Бахарова-Рашидова, която прави трудните моменти за сърцето по-леки

3236

Празнува д-р Снежа Бахарова-Рашидова, която прави трудните моменти за сърцето по-леки - не само в УМБАЛСМ “Пирогов”, където работи, а и със съвети за профилактика дори към непознати хора, които я разпознават и спират на улицата. За нея пациентите казват, че “чува” сърцето не само буквално с лекарската слушалка, а и с човешко състрадание и емпатия за болките и страховете им. Това обяснява защо д-р Бахарова-Рашидова е член на лигата “Лекарите, на които вярваме” от нейното създаване.

Да е здрава и щастлива!

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)