На ски и шейни по царски (Снимки)

Запален скиор и планинар още от млади години е бил цар Борис III. Това стана ясно от снимки, на които той кара ски, които се съхраняват в Държавна агенция “Архиви”.

Любимо място на царското семейство в началото на ХХ век е Царска Бистрица и зараждащият се тогава курорт Чамкория (днес Боровец). В Рила Борис III често карал ски, обичал зимните спортове. Любовта му към тях е още от младежките му години. За разлика от баща си цар Фердинанд, който обичал да изследва планината, но в по-топлите месеци на годината, князете Борис и Кирил смело порели преспите със ските си. Сестра им княгиня Евдокия също обичала зимата в планината, също била скиорка, но по-често се возела на шейна. Затова в архивите са запазени снимки, на които са “уловени” на ски, облечени в голфове, пуловери и спортни сака. Или на излети в зимната планина, на походи в Рила.

Цар Борис III на екскурзия със шейна през зимата в годините между 1930 и 1940 г. Снимка: Държавна агенция "Архиви"

Преди Балканската война младият княз Кирил Преславски пък е сниман с баща си цар Фердинанд пред отрупани със сняг дървета. Той е с особена шапка на главата си, т.нар. балаклава, позната в детското облекло като “космонавтче”, разказва Адриана Попова, главен експерт в ДАА.

Княз Кирил Преславски с балаклава и цар Фердинанд в планината през зимата около 1910 г. Снимка: Държавна агенция "Архиви"

Именно по времето на цар Борис ски спортът в България започва да набира популярност, а той бил сред първите високопоставени ентусиасти.

Цар Борис III и княз Кирил на ски през 1931 г. Снимка: Държавна агенция "Архиви"

Първият български скиор е... бил художник. Това е Петър Морозов, който около началото на XX в., докато още следва в Художествената академия, сам си изработва ски по модел от чужд журнал. Поръчва две дъски при дърводелец, върху които заковава налъми. Прави демонстративно спускане по заснежен наклон край софийската Семинария, но пада след 50-ина метра, за забавление на тълпата, която се е събрала да го гледа, разказва Попова.

Цар Борис III, царица Йоанна, княз Кирил и княгиня евдокия на екскурзия в планината в годините между 1930 и 1940 г. Снимка: Държавна агенция "Архиви"

Интересен факт е, че първите вносни ски идват от Швейцария с кораб по Дунава по поръчка на русенски ентусиасти.

В София ски спортът се развива първоначално основно в Люлин планина. В книгата си “София през вековете” от 1946 г. Александра Монеджикова описва добре екипирани румени скиори и скиорки, които се събирали на спирката на трамвая за Княжево. Опитните и тренирани скиори признавали този спорт само на Черни връх.

Царят на екскурзия в планината. Снимка: Държавна агенция "Архиви"

През 1918 година, в Спортното дружество "Витоша" в София, се създава първата секция по ски. Първият ски клуб - “Славия”, е създаден през 1925 г. Първото ски състезание се провежда през февруари 1926 г. Еднокилометровото трасе е в Люлин планина, сутринта се надпреварват мъжете, следобед - жените. Има многобройна публика - близо 500 души.

През декември 1931 г. е Първият учредителен конгрес, на който се поставя началото на национална скиорска организация - Български ски съюз.