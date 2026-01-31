Григор Димитров снима как Ейса духа свещичките на тортата

Григор Димитров отпразнува 36-ия рожден ден на своята любима Ейса Гонсалес в Ел Ей.
Красивата актриса и певица събра близки и приятели на тържеството. Birthday Queen (рожденичката е кралица), написа Григор към красива снимка на двамата, която публикува в социалните мрежи.
Гонсалес бе изненадана от близките си с торта с нейна снимка от детските години. Докато духа свещичките, Димитров снима с широка усмивка.
Двамата разкриха връзката си преди година, по време на турнира в Мадрид. Въпреки тежките си графици двамата успяват да намерят време един за друг.