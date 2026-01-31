ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж ударя общински съветник на заседание в Беркови...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22198459 www.24chasa.bg

Григор Димитров снима как Ейса духа свещичките на тортата

5232
С тази снимка Григор Димитров поздрави любимата си Ейса Снимка: Инстаграм

Григор Димитров отпразнува 36-ия рожден ден на своята любима Ейса Гонсалес в Ел Ей.

Красивата актриса и певица събра близки и приятели на тържеството. Birthday Queen (рожденичката е кралица), написа Григор към красива снимка на двамата, която публикува в социалните мрежи. 

Григор Димитров отпразнува 36-ия рожден ден на своята любима Ейса Гонсалес
Григор Димитров отпразнува 36-ия рожден ден на своята любима Ейса Гонсалес Снимка: Инстаграм

Гонсалес бе изненадана от близките си с торта с нейна снимка от детските години. Докато духа свещичките, Димитров снима с широка усмивка.

 Двамата разкриха връзката си преди година, по време на турнира в Мадрид. Въпреки тежките си графици двамата успяват да намерят време един за друг.

С тази снимка Григор Димитров поздрави любимата си Ейса
Григор Димитров отпразнува 36-ия рожден ден на своята любима Ейса Гонсалес

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)