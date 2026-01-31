Лили Иванова на една сцена със Софийската филхармония за 45 години НДК

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Симфония на времето" - така се казва галаконцертът, който ще отбележи 45 години от създаването на Националния дворец на културата. На сцената ще излезе великата Лили Иванова заедно със Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров.

Грандиозният концерт ще бъде на 31 март от 19 часа в Зала 1 на НДК.