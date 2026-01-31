Проф. Любомир Стойков: Благодарение на гении като Диор, модата отдавна се е превърнала в изкуство

Академията за мода проведе в София "Вечер на стила", посветена на френския дизайнер Кристиан Диор.

„Кристиан Диор е непреходен символ на поезията и романтиката в модния дизайн. Той е вълшебникът, възвърнал на дамите изтънчеността, женствеността и непреходната елегантност. Думите му „Аз създавах жени – цветя" наистина са безсмъртни. Основаната от него империя на лукса и красотата се разраства и развива през годините благодарение на неговите последователи Ив Сен Лоран, Марк Боан, Джанфранко Фере, Джон Галиано, Раф Симънс, Мария Грация Киури и отскоро Джонатан Андерсън. Благодарение на гении като Кристиан Диор модата отдавна се е превърнала в изкуство, доставящо радост, възхита и естетическа наслада!", каза проф. д.н. Любомир Стойков, председател на Академията за мода.

Проф. Любомир Стойков в Париж до портрета на Кристиан Диор от френския художник Бернар Бюфе в La Galerie Dior.

Проф. Стойков, който наскоро се завърна от френската столица, разказа за специалната изложба на неизвестни произведения на Кристиан Диор – в галерия "Диор" на Авеню „Монтен" в Париж. Тази експозиция е с изключително ценни експонати (рокли, аксесоари и допълнения) от личната колекция на друг създател на висша мода - Азедин Алая, чиракувал за малко при Диор.