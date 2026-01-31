ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Любомир Стойков: Благодарение на гении като ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22199391 www.24chasa.bg

Проф. Любомир Стойков: Благодарение на гении като Диор, модата отдавна се е превърнала в изкуство

1488
Проф. Любомир Стойков открива на Вечерта на стила, посветена на Кристиан Диор. Снимки: Академия за мода / Петър Станев

Академията за мода проведе в София "Вечер на стила", посветена на френския дизайнер Кристиан Диор.

„Кристиан Диор е непреходен символ на поезията и романтиката в модния дизайн. Той е вълшебникът, възвърнал на дамите изтънчеността, женствеността и непреходната елегантност. Думите му „Аз създавах жени – цветя" наистина са безсмъртни. Основаната от него империя на лукса и красотата се разраства и развива през годините благодарение на неговите последователи Ив Сен Лоран, Марк Боан, Джанфранко Фере, Джон Галиано, Раф Симънс, Мария Грация Киури и отскоро Джонатан Андерсън. Благодарение на гении като Кристиан Диор модата отдавна се е превърнала в изкуство, доставящо радост, възхита и естетическа наслада!", каза проф. д.н. Любомир Стойков, председател на Академията за мода. 

Проф. Любомир Стойков в Париж до портрета на Кристиан Диор от френския художник Бернар Бюфе в La Galerie Dior.
Проф. Любомир Стойков в Париж до портрета на Кристиан Диор от френския художник Бернар Бюфе в La Galerie Dior.

Проф. Стойков, който наскоро се завърна от френската столица, разказа за специалната изложба на неизвестни произведения на Кристиан Диор – в галерия "Диор" на Авеню „Монтен" в Париж. Тази експозиция е с изключително ценни експонати (рокли, аксесоари и допълнения) от личната колекция на друг създател на висша мода - Азедин Алая, чиракувал за малко при Диор. 

Във вечерта, посветена на темата „New Look", бяха показани няколко тематично издържани произведения на носителите на „Златна игла" – Стоян Радичев, Ивет Апостолова, Есил Дюран и Албена Иванова-Деянова. Водеща на вечерта бе Елица Стойчева. 

Дизайнерите и моделите, участвали във Вечерта на стила на тема New Look. Снимки: Академия за мода / Петър Станев
Дизайнерите и моделите, участвали във Вечерта на стила на тема New Look. Снимки: Академия за мода / Петър Станев

Проф. Любомир Стойков открива на Вечерта на стила, посветена на Кристиан Диор. Снимки: Академия за мода / Петър Станев
Проф. Любомир Стойков в Париж до портрета на Кристиан Диор от френския художник Бернар Бюфе в La Galerie Dior.
Дизайнерите и моделите, участвали във Вечерта на стила на тема New Look. Снимки: Академия за мода / Петър Станев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)