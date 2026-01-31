Проф. Любомир Стойков: Благодарение на гении като Диор, модата отдавна се е превърнала в изкуство

Академията за мода проведе в София "Вечер на стила", посветена на френския дизайнер Кристиан Диор.
„Кристиан Диор е непреходен символ на поезията и романтиката в модния дизайн. Той е вълшебникът, възвърнал на дамите изтънчеността, женствеността и непреходната елегантност. Думите му „Аз създавах жени – цветя" наистина са безсмъртни. Основаната от него империя на лукса и красотата се разраства и развива през годините благодарение на неговите последователи Ив Сен Лоран, Марк Боан, Джанфранко Фере, Джон Галиано, Раф Симънс, Мария Грация Киури и отскоро Джонатан Андерсън. Благодарение на гении като Кристиан Диор модата отдавна се е превърнала в изкуство, доставящо радост, възхита и естетическа наслада!", каза проф. д.н. Любомир Стойков, председател на Академията за мода.
Проф. Стойков, който наскоро се завърна от френската столица, разказа за специалната изложба на неизвестни произведения на Кристиан Диор – в галерия "Диор" на Авеню „Монтен" в Париж. Тази експозиция е с изключително ценни експонати (рокли, аксесоари и допълнения) от личната колекция на друг създател на висша мода - Азедин Алая, чиракувал за малко при Диор.
Във вечерта, посветена на темата „New Look", бяха показани няколко тематично издържани произведения на носителите на „Златна игла" – Стоян Радичев, Ивет Апостолова, Есил Дюран и Албена Иванова-Деянова. Водеща на вечерта бе Елица Стойчева.