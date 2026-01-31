Номинирана за "Оскар" песен е правена още през 2017 г., няма да я дисквалифицират

Оказва се, че една от песните, номинирани през януари за „Оскар", е създадена още през 2017 г., пише „Ню Йорк таймс". Това обаче няма да я дисквалифицира от надпреварата, резултатите от която ще бъдат обявени на 15 март т.г., допълва изданието.

На 22 януари американската Академия за кинематографично изкуство и наука номинира за най-добра оригинална песен следните творби: набралата голяма популярност Golden от „Кей-поп: Ловци на демони", блус песента I Lied to You от „ Грешници", меланхоличната песен на Ник Кейв и Брайс Деснър Train Dreams от едноименния филм и Dear Me от документалната лента за Даян Уорън, за която това е 17-а номинация.

Категорията се допълва от необичайно произведение: оперната ария Sweet Dreams of Joy, композирана от Никълъс Пайк за Viva Verdi! – документален филм, за който малцина бяха чували преди обявяването на номинациите. И за да станат нещата още по-странни, публикация от 2017 г. във Фейсбук страницата на документалния филм потвърди, че вокалите на арията са записани преди почти 10 години.

Viva Verdi!, режисиран от Ивон Русо, разказва за Casa Verdi – дом за възрастни музиканти, основан от италианския композитор Джузепе Верди. Филмът предлага трогателни портрети на обитателите, които разказват как животът в дома им е позволил да се занимават с музика дълго след пенсионирането си чрез преподаване.

Русо споделя във видео интервю, че е научила за Casa Verdi през 2011 г., докато е работила за National Geographic. На следващата година тя се свързва с продуцента Кристин Ла Монте. Независимата им продукция пътува три пъти до Италия, за да снима в продължение на седем години, започвайки около 2013 г.

Арията Sweet Dreams of Joy се чува за първи път във филма, когато жителите на Casa Verdi отиват на екскурзия, за да гледат опера на Верди. Тя се появява и в края, когато Русо почита интервюираните, които са починали след края на снимките. Изпята на английски от сопраното Ана Мария Мартинес, текстът й е за „намирането на пътя към спасението", пише БТА.

Ла Монте се запознава с Пайк през 2016 г. и му изпраща концептуална версия на филма, създадена от Русо. „Беше нещо като сбор от няколко сцени и беше толкова невероятно и дълбоко, толкова емоционално", казва Пайк в друго интервю. „Буквално седнах на пианото и написах музиката просто така." През 2017 г. той записва вокалите на Мартинес и добавя струнните инструменти около година по-късно.

Макар Sweet Dreams of Joy да е ария, Пайк не е известен с работата си в този жанр. Неговите успехи включват награда „Еми" за музиката към документалния филм на HBO In Tahrir Square: 18 Days of Egypt's Unfinished Revolution. Той също така е написал музиката за комедията „Празен чек" (Blank Check) от 1994 г. и е работил по музикалния клип на Уил Смит Wild Wild West, припомня „Ню Йорк таймс".

Правилата на Академията гласят, че една песен отговаря на критериите, когато „се състои от текст и музика, които са оригинални и написани специално за филма". Въпреки че Sweet Dreams of Joy е от 2017 г., публикацията във Фейсбук и режисьорите потвърждават, че е написана специално за Viva Verdi!.

Viva Verdi! имаше премиера през 2024 г. на филмовия фестивал в Удсток, но си осигури правото на участие в надпреварата за „Оскар" с кратко комерсиално представяне през октомври 2025 г. в кино в Санта Моника, Калифорния. Съгласно устава на „Оскар"-ите, филмът трябва да бъде прожектиран срещу заплащане в продължение на поне седем последователни дни в поне едно кино в окръг Лос Анджелис, Ню Йорк, Бей Ериа, Чикаго, Далас-Форт Уърт или Атланта.

Пайк е член на американската Академия за кинематографично изкуство и наука от над две десетилетия и решава да организира кампания за Sweet Dreams of Joy, наемайки професионалисти в областта на пиара, за да подкрепят неговата кауза. „Смятам, че това, което написах, е специално. Смятам, че филмът е специален", каза той. „Не искам просто да го пуснем няколко пъти и да не се чуе повече за него", коментира той пред „Ню Йорк таймс".