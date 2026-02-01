Дара представя България на Евровизия във Виена през май

Дара е големият победител тази вечер в националната селекция за българска песен на "Евровизия 2026". Тя ще представи страната ни във Виена през май на най-престижния песенен конкурс в Европа.

"Цял живот съм се опитвала да бъда артиста, за който малката Дара мечтае от дете! Но всички артисти тази вечер бяха прекрасни! Поздравявам ги. Искам да благодаря сърдечно на всеки един от вас, който ме е подкрепил. Никога не съм мислила, че крайната точка е победата, а че е този път, по който вървим", каза Дара веднага, след като чу, че е класирана на първо място от журито и зрителите.

Общо осем бяха претендентите за участие в юбилейното 70-то издание на "Евровизия" – Дара, Михаела Маринова, дуетът "Молец", Роксана, Мона, Прея и групите "Керана и Космонавтите" и Innerglow. Всички те преминаха през първия етап, който се състоя на 24 януари и на който се явиха 15 български изпълнители.

В журито тази вечер бяха Любо Киров, Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско и Виктория Халкити – вокален педагог на много от победителите в "Евровизия" като Елена Папаризу, Дима Билан и други.

Впрочем журито е дало най-много точки - 22, именно на Дара, която получи и специална статуетка за победата си.

На 28 февруари по БНТ ще бъде последният етап от националната селекция за Евровизия. Тогава Дара ще изпълни 3 чисто нови песни, които дотогава ще бъдат написани именно за авторитетния конкурс. Жури и зрители ще гласуват с коя от трите песни Дара трябва да се представи на европейската сцена.

Така след 3-годишно отсъствие България отново отива на Евровизия в годината, в която конкурсът отбелязва своята 70-годишнина.