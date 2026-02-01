Певицата Лияна: Мъже, спрете да гледате на жените като на предмети

Не искам моят свят повече да бъде докосван от нечисти ръце. Мъжете ще ги помоля да спрат да разглеждат жените като предмети.

Това каза поп-фолк певицата Лияна в интервю пред Мариан Станков- Мон Дьо за предаването "Събуди се" по Нова тв. Той обяви, че това е неговото интервю № 600.

"Публиката има нужда да чуе. Прекалено достъпни и безинтересни станахме, защото искаме целият фокус да е върху нас", каза още Лияна.

"Може би вече не съм толкова объркана, започнах да сбъдвам мечтите си и така подредих света си. Много по-уверена и щастлива съм. Разбрах, че човек не може да промени миналото си, но може да направи страхотно бъдещето си", сподели тя.

"Твърде малка станах отговорен човек, трябваше сама да се погрижа за себе си. Не можах да изживея тийнейджърските си години", разказа певицата пред Мон Дьо.

"Първата певица в поп-фолка, която предизвика у мен любов към жанра, бе Софи Маринова. Не съм стартирала с желанието да стана популярна, но така се случи, че останах и за нищо не съжалявам", каза тя.

"Никой не ти позволява да намериш пролука и да намериш себе си. Можехме да създадем различен музикален стил в хората, вече не можеш да чуеш песен, която да ти изкара спомени, да те разчувства. Повечето песни сега звучат еднакво, изпълнителите са кадърни, но дори те не изпитват удовлетворение от консуматорството, което цари. Това е грешката, която можеше да бъде избегната от продуценти и телевизии. Никога не следвах тенденции, не послушах чуждите съвети", заяви Лияна.

"Не ме притеснява, че ме слагат в рамка и ме наричат чалгаджийка. Това е последното нещо, с което бих се определила", допълни тя.

"Много момичета предпочитат да бъдат практични, вместо обичащи. Практична съм била, когато може да се случи нещо фатално, може би ще дойде ден, в който, ако някой иска да ме чуе, мога да разкажа, че една травма може да ти помогне да се родиш отново", каза тя в ефира на Нова тв.